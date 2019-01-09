Московский "Шереметьево" - самый пунтктуальный аэропорт, в том числе на постсоветском пространстве.

Самой пунктуальной авиакомпанией в 2018 году стала панамская Copa Airlines, а меньше всего задержек и отмены рейсов было зафиксировано в аэропорту Токио «Ханэда», следует из отчета аналитической фирмы OAG Aviation Worldwide, сообщает The Bell.

Из российских авиаперевозчиков отличилась компания S7 – она вошла в рейтинг самых пунктуальных магистральных авиалиний и самых пунктуальных авиакомпаний в Европе. А московский «Шереметьево» стал самым пунктуальным аэропортом с вместимостью от 20 до 30 млн вылетающих пассажиров.

Отчет «Лига пунктуальности-2019» подготовлен на основе 58 млн данных по авиакомпаниям и аэропортам за 2018 год.

Пунктуальными эксперты считали те авиакомпании и аэропорты, которые работали с максимальной задержкой в 15 минут. В учет принимались и отмены рейсов.

В рейтинг попали только те авиакомпании и аэропорты, по которым у аналитиков из OAG было более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов.

Чартерные и непассажирские перевозки в докладе не учитывались.

В топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний вошли:

Copa Airlines (Панама)

АirBaltic (Латвия)

Hong Kong Airlines (Китай)

Hawaiian Airlines (США)

Bangkok Airways (Таиланд)

Qantas Airways (Австралия)

LATAM Airlines (Чили)

Azul (Бразилия)

Qatar Airways (Катар)

КLM (Нидерланды)

Топ-10 самых пунктуальных из крупнейших аэропортов мира (вместимость – более 30 млн вылетающих пассажиров):

Аэропорт Токио «Ханеда» (Япония)

Аэропорт Атланты (США)

«Чанги» (Сингапур)

Аэропорт Денвера (США)

Аэропорт Лос-Анджелеса (США)

Аэропорт Мадрида (Испания)

«Даллас/Форт-Уэрт» (США)

Аэропорт Амстердама (Нидерланды)

Аэропорт Бангкока (Таиланд)

Аэропорт Чикаго «О’Хара» (США)

Помимо общих, аналитики также составили несколько рейтингов пунктуальности по отдельным категориям авиакомпаний (международные, магистральные, лоукостеры и региональные), а также по разным видам аэропортов (малые, средние, крупные и главные).

Авиакомпания S7 заняла 18-ю строчку в списке самых пунктуальных магистральных авиалиний и 6-ю – в рейтинге самых пунктуальных авиалиний Европы.

Московский аэропорт «Шереметьево» занял первую строчку в списке самых пунктуальных главных аэропортов (вместимость – 20-30 млн вылетающих пассажиров).

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