Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) по футболу на учебно-тренировочном сборе в Душанбе проведет контрольный матч с чемпионом страны столичным «Истиклолом».
Эта встреча состоится сегодня, 8 января, на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 12:00, сообщает Федерация футбола Таджикистана.
По итогам селекционного сбора главный тренер олимпийской сборной страны Усмон Тошев из 23 игроков отобрал 9 футболистов. Это вратарь Рустам Ятимов, защитники Манучехр Сафаров, Алишер Холмуродов и Алишер Баротов, полузащитники Далер Ёдгоров, Абдулмумин Забиров и Саидмухтор Азимов, а также нападающие Амирджон Сафаров и Тохир Малодустов. К олимпийской сборной присоединились еще 14 игроков, которых Тошев видел в деле в декабрьских товарищеских матчах национальной сборной Таджикистана.
Таким образом, в расположение тренерского штаба олимпийской сборной сейчас находятся 23 игрока – 3 вратаря, 8 защитников, 9 полузащитников и 3 нападающих.
В четверг, 10 января, олимпийская сборная Таджикистана отправится в Катар для участия в международном турнире «Четырех наций». В Дохе наша сборная сыграет со сверстниками из Ирана (15 января), Катара (18 января) и Кувейта (21 января). Все матчи турнира пройдут на полях Академии «Aspire» в Дохе.
Участие в международном турнире в Катаре станет одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана (U-23) к отборочному циклу чемпионата Азии-2020. В отборочном турнире азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, наша сборная выступит в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
Состав олимпийской сборной Таджикистана (U-23):
Вратари: Рустам Ятимов («Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Баркчи»), Фатхулло Бобоев («Хатлон»);
Защитники: Алишер Холмуродов («Панджшер»), Табрези Давлатмир («Истиклол»), Хусейн Нурматов, Вахдат Ханонов, Манучехр Сафаров (все – «Баркчи»), Зоир Джурабоев («Металлург», Узбекистан), Доробджон Эргашев (ЦСКА «Памир»), Алишер Баротов («Хатлон»);
Полузащитники: Эхсони Панджшанбе, Мухаммаджон Рахимов (оба – «Истиклол»), Кароматулло Саидов («Хатлон»), Шарафджон Солехов, Шервони Мабатшоев, Далер Ёдгоров, Абдулмумин Забиров, Саидмухтор Азимов (все – «Баркчи»), Мухсинджон Абдугаффоров (ЦСКА «Памир»);
Нападающие: Шериддин Бобоев («Истиклол»), Амирджон Сафаров («Регар-ТадАЗ»), Тохир Малодустов («Баркчи»).
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