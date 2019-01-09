За последнее неполные сорок дней в рядах пограничных войск ГКНБ Таджикистана произошло четыре чрезвычайных происшествия, которые пограничное ведомство республики никак к этому дню не прокомментировало. Командование пограничных войск Таджикистана не подтвердило и не опровергло произошедшие ЧП.

Итак, по очереди.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 1 декабря в районе ГЭС «Памир-1» Хорога в результате столкновения служебной автомашины пограничников марки «Toyota RAV-4» и рейсовой маршрутки, стали четыре человека: двое из них, в том числе, беременная женщина, погибли, еще двое получили серьезные травмы.

СМИ сообщили, что по данному факту задержаны двое офицеров пограничных войск Таджикистана. Официальной информации по данному факту журналисты не дождались.

Другой трагический инцидент произошел на одной из застав Хорогского пограничного отряда 7 декабря. Солдат из своего табельного автомата Калашникова стрелял в офицера - 22-летнего лейтенанта погранвойск: он погиб на месте ЧП. Солдат задержан.

Источник в силовом блоке правительства республики сообщил "АП", что по факту произошедшего убийства офицера главной военной прокуратурой Таджикистана начато расследование.

Причины, приведшие к трагическому инциденту, расследуются.

Между тем, в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана отказались комментировать данное сообщение.

4 января майор пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана был убит на границе с Афганистаном в районе Шохин (бывший Шуроабад).

Уроженец района Мастчох Согдийской области майор Суханвар Олимов получил смертельное огнестрельное ранение в боестолкновении с афганскими контрабандистами.

Сослуживцы пытались доставить офицера в больницу, но он скончался по дороге. Расследованием произошедшего сейчас занимается военная прокуратура.

О погибшем известно, что он приступил к службе на заставе «Бахорак» в районе Шамсиддин Шохин несколько месяцев назад.

В первый день нового года в приграничном районе Шамсиддин Шохин афганские контрабандисты похитили 42-летнего таджикского чабана Турахона Нурматова.

Тогда вооруженные афганцы в полдень перебрались на территорию таджикского джамоата Саричашма и увели чабана с собой.

Ранее также были случаи похищения афганскими контрабандистами жителей таджикских приграничных сел. Обычно афганцы берут в заложники родных и близких таджиков, которые им задолжали за наркотики.

Данные факты в пограничных войсках Таджикистана также оставили без комментариев.

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