Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким сообщил в твиттере, что с 1 февраля уйдет в отставку. Исполняющей обязанности президента ВБ станет генеральный директор организации Кристалина Георгиева, сообщает Медуза.
Всемирный банк сообщает, что Джим Ен Ким перейдет на работу в компанию, которая специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Название компании не уточняется.
Также Джим Ен Ким намерен вновь войти в состав правления международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью», одним из основателей которой он является.
Джим Ен Ким стал президентом Всемирного банка в 2012 году сроком на пять лет. Позднее совет директоров организации переизбрал его на новый срок, который должен был закончиться в 2022 году.
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