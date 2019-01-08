Новые теплицы впервые будут возведены с использованием метода гидропоники, с помощью которого можно заметно повысить урожайность.

Этот метод идеально подходит для условий дефицита плодородных почв, скалистых местностей и т.д. Методика имеет давнюю историю - именно она использовалась при возведении одного из чудес света — садов Семирамиды, сообщает пресс-служба главы Согда.

Возведение теплиц было начато 7 января с участием главы Согда Раджаббоя Ахмадзода в местечке Сомгор Бободжонгафуровского района.

Подрядчиком строительство теплиц выступило местная компания «Барс», его реализуют специалисты из Южной Кореи.

Кроме того южнокорейские специалисты непосредственно примут участие в выращивании овощей в теплицах и поделятся со своим опытом с местными аграриями.

Южнокорейская компания «Мён Сунг» была приглашена в Согд с учетом их опыта в деле возведения теплиц и выращивания овощей на территории Узбекистана, отмечается в сообщении.

В возводимых в Согде теплицах в основном в зимний период планируется производства огурцов и помидоров.

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