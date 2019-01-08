23-летний мигрант из Узбекистана Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске еще до приезда спасателей МЧС России. Российские СМИ пишут об Алане, называя его «настоящим героем».

23-летний узбекистанец Алан Абдуллаев, работающий на стройке в Магнитогорске, рано утром 31 декабря, собираясь на молитву, услышал взрыв, после чего поспешил на помощь людям, пишет Life.ru.

16:18 3 январ

Опять фейки. Трагедия в Магнитогорске в центре внимания распространителей ложной информации

Еще до приезда спасателей МЧС молодому парню удалось спасти восьми жильцов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске. 

«Собрался молитву читать. Услышал взрыв. Сразу переоделся. Там стояли люди – никто не подходил. Снял оттуда женщину с ребенком, наверное с матерью. Потом поднялся. Где-то минут через 20-25 пришли МЧСники. Ждал одного там, имя Женя. С Женей поднялись туда, где пожар был. Обнаружили бабушку живую, ее тоже оттуда вытаскивали. Как они пришли, я им показал, где там еще находятся люди, которые могут быть под завалами», – рассказал корреспонденту интернет-издания молодой узбекистанец.

Алан Абдуллаев работает на стройке в Магнитогорске. Кроме того, парень занимается боевыми искусствами.

Напомним, утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. При обрушении подъезда, которое, предположительно, произошло из-за взрыва бытового газа, в целом погибли 39 человек.

11:00 7 январ

Раджабмо и её детей в последний путь проводили сотни людей

При трагедии погибли четверо граждан Таджикистана - Раджабмо Исоева и ее трое детей. Сегодня они были преданы земле на малой родине - в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области. 

Отец семейства – Шухрат Улфатов был спасен в первые часы после трагедии, сейчас он находится в бессознательном состоянии, и о том, что произошло с его семьей, он еще не знает.

Тела Раджабмо и троих ее детей были обнаружены под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске спустя три  дня после трагедии.

В первые часы после обрушения были спасены 18 человек. Был среди них и 10-месячный Ваня Фокин. По словам спасателей,  ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Мать и старший брат мальчика спаслись в первые часы после катастрофы. 

Ваню нашли днем 1 января - через 30 часов после обрушения подъезда (ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов). Его состояние было крайне тяжелым: у малыша были серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Сегодня, 7 января, Ваня пришел в сознание.  Как пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову, во время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии состояние ребенка существенно улучшилось. "Активно реагирует, общается с мамой, — сказала Скворцова. - У мальчика появился голос; это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет".

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