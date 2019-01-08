Министерство образования Узбекистана отказалось от возможности пригласить в школы страны российских учителей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева.
Свой отказ министерство мотивировало тем, что в Узбекистане большое количество школ с русским языком обучения, поэтому охватить их все будет крайне сложно, а это вызовет своего рода диссонанс в плане распределения кадров, отметил посол.
"Мы обратились с предложением отправки учителей в Министерство народного образования Узбекистана. Там долго думали, но потом отказались. Но, замечу, что в отказе была определенная логика – акцент надо делать на подготовке преподавателей здесь, в Узбекистане. В качестве справедливой альтернативы министерство предложило увеличить число учителей, отправляемых в Россию на курсы повышения квалификации, а также на подготовку в Российских центрах на территории республики", – отметил российский посол.
Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика отмечал, что Россия предлагала отправить в Узбекистан значительно больше учителей, нежели чем в Таджикистан.
"Россия была готова подобрать квалифицированных педагогов, платить им специальную зарплату. В принципе у нас требования небольшие, чтобы местная сторона предоставила жилье и необходимые условия для работы", – говорил Шулика.
Ранее подобная инициатива была реализована в Таджикистане, куда была направлена группа педагогов из ряда российских городов, чтобы преподавать русский язык, математику, информатику, физику, биологию и химию.
Решение о запуске гуманитарного проекта по направлению российских учителей в Таджикистан было принято в 2017 году на уровне президентов двух стран - Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Курируется этот гуманитарный проект Валентиной Матвиенко - председателем Совета Федерации РФ.
В Таджикистане в целом сейчас работают 50 педагогов из России: в прошлом году к уже проработавшим в 2017-2018 году 25 педагогам присоединились еще столько же. Они были распределены в Душанбе - 18 педагогов, в районы республиканского подчинения – 9, в ГБАО (Хорог) – 4, в Согдийскую и Хатлонскую области – по 9 педагогов.
Прибывшие учителя преподают в таджикских школах различные дисциплины - русский язык, математику, физику, биологию, химию, информатику. Таджикская сторона обеспечивает их жильем и средней по стране зарплатой. Еще 60 тысяч рублей им заплатит Минобрнауки РФ, плюс оно же предоставит медицинскую страховку.
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ShaITan3
chto to mne vse eto fignya kolonizaciu aborigenov napominaet.