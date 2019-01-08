Компания «МегаФон Таджикистан» наградила самых активных пользователей скоростного мобильного интернета в Согдийской области. Абоненты с наибольшим трафиком были выбраны по итогам 2018 года. Церемония награждения прошла в офисе «МегаФон Бизнес».
Подарки абонентам вручил Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ. Рекордсменами по трафику стали Мавджуда ТАДЖИБАЕВА из города Бустон и жительница Бободжан Гафуровского района Зухро АБДУЛЛОЕВА. За 2018 год они скачали более 500 Гб мобильного трафика. А Носирджон БУРХОНОВ и Абдувосид РАДЖАБОВ скачали более 400 Гб – для решения своих бизнес-задач.
«Я люблю качество, поэтому использую скоростной интернет компании «МегаФон Таджикистан» для просмотра фильмов в режиме онлайн. В основном выбираю полные режиссерские версии фильмов или киноленты в HD-качестве. Интернет сейчас полностью заменил мне телевизор. Всю информацию получаю в удобное для меня время через смартфон или модем. Из услуг моего оператора еще постоянно использую приложение «МегаФон Life» – с ним общение с родными стало намного удобнее, а в случае необходимости пополняю баланс через «МегаФон Кошелёк», – рассказывает Зухро АБДУЛЛОЕВА.
«Мы сделали очень многое для того, чтобы абоненты были удовлетворены скоростями мобильного интернета. Во всех городах и райцентрах Согдийской области работает скоростная сеть «МегаФон Таджикистан», а в городах Худжанд, Канибадам и Пенджикент нашим клиентам доступны скорости 4G до 50 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать в любом удобном месте, что и оценили наши клиенты», – говорит Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Ҳунарпеша Абдуллоев Раёсати фарҳанги Хатлонро ба роҳбарӣ гирифт
Оғози бунёди нахустин гармхонаҳои гидропоникӣ дар Суғд
Ҳушдори обуҳавошиносон аз боришоти зиёд ва тармафароиҳо
Амали неки муҳоҷири ӯзбек дар ҳодисаи фурӯпошии бино дар Магнитогорск
Ҳоҷатхонаҳои бесоҳиби сари роҳ. Барои сайёҳон мегӯянд
"Мо давоме аз давоми ориён". Гимни табибони Тоҷикистон
Шоҳи Малайзия бори нахуст дар таърихи кишвар аз тахт даст кашид
Тақдими ҷоизаҳои "Глобуси тиллоӣ" дар Лос-Анҷелес
Ҳалокати беш аз 30 нафар маъданчиёни афғон ҳангоми истихроҷи тилло
Раҷабмо ва фарзандони ӯро садҳо нафар ба роҳи охират гусел карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста