АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Важных событий не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ЯНВАРЯ
2011 - Предприятие «Кабоол Таджик Текстайлз» в Худжанде вышло из двухмесячного простоя.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ЯНВАРЯ
1915 – Родился актер театра и кино, Народный артист СССР Асли Бурханов - первый таджик, исполнивший роль В.И.Ленина.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Пасмурно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Пасмурно, осадки (дождь, снег), ночью местами сильные, в предгорных районах очень сильные, при прекращении осадков местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 1-6 тепла, в предгорьях ночью и днем -1+4.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Пасмурно, снег, по ЗГБАО в отдельных районах очень сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, местами до 10-12 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Пасмурно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Худжанд – Пасмурно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 3-5 тепла.
По городу Хорог – Пасмурно, снег, временами очень сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 мороза.
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