Сегодня православные христиане, проживающие в Таджикистане, отмечают Рождество Христово - самый главный христианский праздник. Сегодня ночью мы побывали на службе в православном храме в Душанбе - в Свято-Никольском кафедральном соборе и сделали для вас репортаж.
Празднование Рождества Христова в душанбинском храме проводится точно так же, как и в других православных церквях по всему миру. Ночная служба в этом году началась в 12 часов ночи и закончилась около трех ночи. По сложившейся уже традиции, территорию душанбинского храма в этот момент охраняли военнослужащие 201-й российской военной базы, а после богослужения всех пожилых прихожан развезли по домам на специальном автобусе.
В Таджикистане - самая маленькая православная община в Центральной Азии. По приблизительным данным, количество постоянных прихожан здесь - около 500 человек. И это при том, что население республики превышает девять миллионов.
Впрочем, такой дисбаланс совсем не мешает христианам следовать своей религии; напротив, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим (Творогов), настоятель Свято-Никольского кафедрального собора в Душанбе, говорит, что помогает. Интервью с епископом можно прочитать тут.
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