По данным УВКБ ООН в Таджикистане все еще существует проблема безгражданства. Без гражданства могут оказаться лица, родившиеся и проживающие в стране, но не имеющие документов, удостоверяющих их личность, или же владеющие недействительными и просроченными документами, например, паспортом СССР. Большую часть лиц в Таджикистане, которые остались без гражданства, составляют женщины - 65 %, причем 38 % из них – несовершеннолетние.
По словам представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане Вито Трани, после запуска в 2014 году Глобальной кампании по искоренению лиц без гражданства в Таджикистане, как и во многих других странах мира, началась активная работа по выявлению, регистрации и оказанию помощи лицам с неопределенным гражданством. Эта работа проходила в пилотных районах: Шахритусе, Кабадияне в Хатлонской области, Истаравшане, Шахристане, районе Деваштич в Согдийской области, а также в районах республиканского подчинения - Гиссаре, Турсунзаде, Шахринаве.
- В результате тесной работы с государственными и местными общественными организациями до сегодняшнего дня в этих пилотных районах было выявлено более 32 тысяч лиц с неопределенным гражданством или под риском получения статуса безгражданства. Что самое главное, 65% этих лиц составляют женщины, - отметил Трани.
По его словам данных о точном количестве лиц без гражданства в республике - нет, но с учетом того, что уже было выявлено более 32 тысяч людей с таким статусом, то в общем по стране может проживать порядка 40 тысяч лиц без гражданства.
«Я не одна с советским паспортом, у моих соседок то же самое»
Мы отправились в один из пилотных районов – Шахринав, чтобы встретиться с бывшими лицами, которые обладали статусом безгражданства, и узнать о том, каково - это жить без документов.
Хатидже Айтубановой 22 года, она жительница села Чузи Шахринавского района. В 20 лет, когда девушка собралась замуж она узнала, что сделать это она не может, потому что нет никаких документов.
Хатиджа родилась в местной больнице и её родителям по какой-то причине не дали справку о рождении ребенка, на основе которой получают свидетельство о рождении, без свидетельства она не смогла получить паспорт.
- С решением этой проблемы мне помогли председатель джамоата и соседи. Они посоветовали обратиться за помощью в общественную организацию «Право и процветание», - рассказывает Хатиджа.
По ее словам, процедура оформления свидетельства о рождении была очень длительной и сложной. Она проходила медицинские экспертизы на установление возраста, идентификации личности с помощью свидетелей.
- На все это нужно было немало денег, которых у нас нет. К счастью, мне помогли в организации «Право и созидание». В результате, я наконец стала настоящей гражданкой, - говорит Хатиджа.
Сейчас у девушки есть паспорт. Она может устроиться на работу, выезжать из села, учиться, и, конечно же, выйти замуж.
У другой героини - 49-летней Дильбар Гуломовой - ситуация была несколько иная – она осталась с советским паспортом. Дильбар - домохозяйка, никуда толком не выходит из дома. Когда пришлось идти в банк получить денежный перевод от мужа мигранта, оказалось, что по советскому паспорту это сделать невозможно.
- Но эту проблему мы решили - муж стал отправлять деньги на имя моей сестры. Но потом моя родная дочь не смогла получить документы, потому что у меня советский паспорт. Кстати я не одна с советским паспортом в селе, у моих соседок была то же самое, - рассказывает Дильбар.
Все вместе они обратились в сельсовет, где им посоветовали связаться с общественными организациями. В итоге, с их помощью женщины получили паспорта граждан Таджикистана.
С советским паспортом осталась и пенсионерка Турсуной Маджидова. Когда-то она работала акушеркой в местной больнице, но после 17-летнего перерыва, больше никуда не могла устроиться на работу.
- Целых 17 лет я ухаживала за своим больным сыном, который два года назад умер. После я решила устроиться на работу. Однако меня никуда не принимали с советским паспортом, а для того, чтобы получить паспорта Таджикистана, у меня не было денег, - говорит пенсионерка.
По её словам, новый паспорт она все-таки получила - благодаря сельскому джамоату и общественной организации «Право и процветание».
- Правда на работу так и не устроилась, зато оформила пенсию, - говорит Турсуной.
Впрочем, не только женщины могут остаться без документов. Например, Аминджон Гулмуродзода известен по скандальному судебному разбирательству в 2015 году, в результате которого он был обвинен в подделке документов, в частности, свидетельства о рождении, и получил 2 года тюремного заключения. Но через год был помилован президентом страны Эмомали Рахмоном.
Аминджон не теряет надежды когда-нибудь снова стать полноправным гражданином – паспорта у него нет до сих пор.
«По сравнению с Россией количество лиц без гражданства в Таджикистане мизерное»
По словам Бехзода Хасанова, представителя организации «Право и процветание» 65% лиц, которые обращаются за помощью в организацию – это женщины и девочки, проживающие в сельской местности.
- Отсутствие документов не позволяет им принимать участие в социально-экономической и политической жизни страны, то есть они не ходят на выборы, не выезжают за пределы республики, не устраиваются официально на работу, не открывают счета в банках, не получают какие-либо пособия, - объясняет он.
Лица, находящиеся под риском без гражданства имеют почти такой же ограниченный доступ к образованию, трудоустройству, медицине, как и лица без гражданства.
- Статус без гражданства или под риском без гражданства может передаваться «по наследству» детям в течение нескольких поколений. Отсутствие паспорта – это отсутствие человека, и никаких прав, - добавил он.
На вопрос, в чем главная причина по которой у людей возникают проблемы с гражданством, Хасанов отмечает, что причины самые различные: миграция, распад СССР, гражданская война в Таджикистане, финансы и пробелы в законодательстве. Кроме того, Хасанов отмечает правовую неграмотность таджикских граждан.
- Я встречался с женщиной в Турсунзаде, которая показывала мне паспорт еще советского периода. Она считала, что он действительный. Кроме того, есть люди у которых вообще нет никаких документов. Большинство из них - женщины. Они выходят замуж, рожают детей, их, конечно же, в общине все знают, поэтому их принимают местные поликлиники. Проблема возникает позже, когда детям нужно получать документы, выезжать из страны, - объясняет Вито Трани.
Он уверен, что очень важно проводить просветительскую и осведомительную работу среди населения, постоянно говорить им о правовых аспектах, процедурах, о том, как можно себя легализовать, получить необходимые документы.
- Мы проводим мероприятия по выявлению, регистрации, консультированию и оказанию правовой помощи лицам с неопределенным гражданством совместно с государственными органами и местными властями, активистами в общинах, чтобы совместными усилиями оказать помощь людям в разрешении их ситуации безгражданства, - продолжил он.
По словам Трани, из 32 тысяч людей, зарегистрированных УВКБ ООН, благодаря оказанной юридической помощи более 28 тысяч человек смогли подтвердить своё гражданство в Таджикистане и получить документы, удостоверяющие личность, тем самым выйти из ситуации «правового вакуума».
- Мы надеемся, что до конца года остальные лица также получат решения и подтвердят свое гражданство Таджикистана, - продолжил он.
Правозащитница Файзинисо Вохидова говорила, что по сравнению с Россией и рядом европейских стран, количество лиц без гражданства в Таджикистане мизерное. Основная проблема заключается в советских паспортах или вообще в их отсутствии и это решаемые проблемы.
- У нас несовершенные законы. Например, закон Таджикистана «О гражданстве РТ» фактически не даёт никакие гарантии лицам без гражданства узаконить своё пребывание и получить гражданство. Например, если даже лицо иностранного государства получит первый статус, то есть вид на жительство, то и этот документ не даёт гарантию получения гражданства, приобретения жилья, трудоустройства, совершения сделок, - говорит она.
Вахидова отмечает, что впервые слышит о планирующемся Законе РТ об амнистии лиц, нелегально проживающих на территории Таджикистана.
- На счет Аминджона Гулмуродзода могу сказать следующее: он родился в Таджикистане, факт его проживания в нашей стране даёт ему право быть полноценным гражданином Таджикистана, - заключила она.
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