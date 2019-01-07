С 7 января с каждого пассажира, покидающего Японию морем или самолетом, будет взиматься новый налоговый сбор на выезд из этой страны - 1000 иен (около 10 долларов). Закон действует для граждан всех стран, передает Медуза.

Японское правительство подсчитало, что к 2020 году в среднем Страну восходящего солнца посетят 40 миллионов туристов, это может принести большой доход государству, которое, правда, пока выдает бесплатные визы.

Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий.

Тем, кто уже купил билеты до седьмого января, на этот раз платить налог не придется при выезде из Японии.

Правительство Японии планирует, что за первый год поступления от налога на выезд составят 50 миллиардов иен (чуть более 400 миллионов долларов). Эти деньги будут направлены на развитие туризма.

В 2018 году количество прибывших в Японию туристов достигло 30 миллионов человек. Японское правительство рассчитывает увеличить этот показатель до 40 миллионов человек к 2020 году, когда в стране пройдет летняя Олимпиада.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь