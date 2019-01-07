В 2019 году внимание болельщиков спорта привлекут соревнования по футболу и турниры, в которых будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2020 года.
Год будет насыщенным на спортивные события, в том числе и в Таджикистане будут проведены более 200 турниров разного масштаба. Но пока календарь республиканских соревнований не доступен, предлагаем самые основные международные состязания.
5 января - 1 февраля
Кубок Азии по футболу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Турнир будет проводиться в 17-й раз. Чемпионский титул будет защищать сборная Австралии - победитель Кубка Азии-2015. Впервые в Кубке Азии выступят 24 команды. В стадию плей-офф выйдут 12 команд - победители групп, команды и занявшие вторые места (напрямую), а также четыре лучшие команды, занявшие третье место.
Группа A: Бахрейн, Индия, Таиланд, ОАЭ.
Группа B: Австралия, Иордания, Палестина, Сирия.
Группа C: Китай, Кыргызстан, Филиппины, Южная Корея.
Группа D: Иран, Ирак, Вьетнам, Йемен.
Группа E: Ливан, КНДР, Катар, Саудовская Аравия.
Группа F: Япония, Оман, Туркменистан, Узбекистан.
Сборная Таджикистана не смогла пройти квалификацию. Но наша республика будет все-таки представлена на этом турнире. Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов будет работать комиссаром на матчах на стадионе «Хазза бин Зайед» в Аль-Айне. На домашнем стадионе футбольного клуба «Аль-Айн» пройдут пять встреч группового этапа Кубка Азии-2019: ОАЭ – Таиланд, Австралия – Иордания, Кыргызстан – Южная Корея, Вьетнам – Йемен и Катар – Ливан, а также игры 1/8, 1/4 и 1/2 финала.
12-13 января
Соревнования по горнолыжному спорту в честь 10-летия компании «Фароз»
Турнир будет проходить в спортивно-туристическом комплексе "Сафед Дара" (Таджикистан). В программе турнира – горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, трамплин, сноуборд, фристайл.
15-23 января
Турнир «Четырех наций» по футболу в Дохе, Катар
В нем примет участие олимпийская сборная Таджикистана (U-23) под руководством узбекского специалиста Усмона Тошева. Свой стартовый матч на турнире наши футболисты проведут 15 января против сверстников из Ирана. Во втором туре 18 января сборная Таджикистана сыграет с Катаром. А в заключительном туре 21 января наша сборная встретится с командой Кувейта.
20- 28 января
15-й международный юношеский турнир по футболу «Кубок развития-2019» в Минске.
В турнире примут участие 12 юношеских сборных до 17 лет. Помимо юношеской сборной Таджикистана за победу в «Кубке развития-2019» будут бороться Беларусь, Бельгия, Болгария, Грузия, Израиль, Исландия, Литва, Молдова, Словакия, Украина и Финляндия. Шесть команд-участниц, включая Беларусь, Бельгию, Словакию, Израиль, Исландию и Украину, осенью пробились в элитный раунд чемпионата Европы (U-17) сезона 2018/2019.
По итогам жеребьевки турнира юношеская сборная Таджикистана (U-17) оказалась в группе «А», где сыграет со сверстниками из Беларуси, Бельгии и Финляндии.
8-17 февраля
Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в Южно-Сахалинске (Россия).
Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек.
В Играх примут участие официальные сборные стран-членов ОСА (Олимпийский Совет Азии), прошедшие предварительные и отборочные турниры. Игры проводятся при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, правительства России и Олимпийского комитета России.
2-12 марта
Всемирная Зимняя Универсиада в Красноярске (Россия).
Судьи наградят спортсменов по 11 видам спорта 76 комплектами медалей.
22-26 марта
Отборочный этап чемпионата Азии-2020 по футболу среди молодежных сборных в Ташкенте (Узбекистан).
Планируется участие олимпийской сборной Таджикистана (U-23) по футболу в отборочном цикле чемпионата Азии-2020. Ее соперниками в группе «F» будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
По итогам отборочного турнира победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде
22-28 апреля
Чемпионат Азии по велосипедному спорту на шоссе, Ташкент (Узбекистан).
Чемпионат проводится среди взрослых спортсменов и юниоров «2019 Asian Road Para & Cycling Championships» в Узбекистане.
3-24 июля
ХХХ Всемирная Летняя Универсиада, Неаполь, Италия
Спортсмены будут соревноваться в 18 видах спорта.
25 августа – 1 сентября
Чемпионат мира по дзюдо в Токио (Япония)
Чемпионат чемпионат мира по дзюдо 2019 состоится с 25 августа по 1 сентября в японской столице. Турнир примет токийская арена Nippon Budokan ("Будокан"), на татами которой будет разыграно пятнадцать комплектов наград.
7-15 сентября
ХХ чемпионат мира по боксу, Сочи, Россия.
Будут разыграны олимпийские лицензии.
14-22 сентября
Чемпионат мира по борьбе в Астане (Казахстан)
Объединенный мир борьбы (United World Wrestling — международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы) официально выбрал столицу Казахстана хозяйкой чемпионата мира 2019 года.
На чемпионате мира-2019 будут разыграны 108 путевок на Олимпийские игры в Токио по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.
Олимпийские весовые категории:
Греко-римская борьба — до 59 кг, до 66 кг, до 75 кг, до 85 кг, до 98 кг и до 130 кг;
Вольная борьба (мужчины) — до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг, до 86 кг, до 97 кг, до 125 кг;
Вольная борьба (женщины) — до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг.
27 сентября — 6 октября, Доха, Катар
Чемпионат мира по легкой атлетике
Всего будет разыграно 47 комплектов наград в различных спортивных дисциплинах, главными из которых станут: бег с барьерами на 110 метров (для мужчин)/100/400/3000 метров; бег на 100/200/400/800/1500/5000/10000 метров; эстафета 4 по 100 метров/4 по 400 метров; прыжки с шестом; прыжки в высоту; марафонский бег; метание молота; тройной прыжок; толкание ядра и другие.
5-27 октября
Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд в Перу.
В групповом этапе примет участие сборная Таджикистана.
8-15 октября
Первые Всемирные пляжные игры 2019 в Сан-Диего (США).
В программу Игр включены следующие виды:
Пляж – борьба, карате, пляжный волейбол, пляжный гандбол, пляжный теннис, пляжный футбол.
Вода - вейкбординг, водные лыжи, кайтсёрфинг, плавание на открытой воде, сёрфинг, лонг-борд, шорт-борд.
Экшн-спорт - аквафлон, баскетбол 3х3, боулдеринг, езда на велосипеде, BMX, скейтбординг.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Шоҳи Малайзия бори нахуст дар таърихи кишвар аз тахт даст кашид
Тақдими ҷоизаҳои "Глобуси тиллоӣ" дар Лос-Анҷелес
Ҳалокати беш аз 30 нафар маъданчиёни афғон ҳангоми истихроҷи тилло
Раҷабмо ва фарзандони ӯро садҳо нафар ба роҳи охират гусел карданд
Иҷозаи зист ба тоҷикистониён дар Ӯзбекистон зимни харидани манзил
Дарёфти ҷасади “Саъдӣ-командир” баъди 22 рӯзи ғарқшавӣ
Ҳалокати афсари қушунҳои сарҳадӣ дар марз бо Афғонистон
Дастаи футболи “Помир” сармураббиашро иваз кард
Чанде аз кӯчаҳои Душанбе имрӯз бе барқ мемонанд
Аз 15 июн таксиҳои шаҳри Душанбе якранга мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста