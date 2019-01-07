В соревнованиях впервые примут участие 24 команды. Матчи пройдут в четырех городах: Дубае, Абу-Даби, Аль-Айне и Шардже.
6 января состоялась первая встреча. Сборная ОАЭ сыграла вничью с Бахрейном в матче-открытии, соперники разошлись со счетом 1:1.
На 78-минуте "Бахрейн" вышел вперед: Мухаммад Аль Рохаими стал автором первого гола Кубка Азии-2019.
На 87-минуте арбитр встречи за игру рукой назначил пенальти в ворота сборной Бахрейна. Ахмад Халил уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и восстановил равновесие - 1:1.
Сборную ОАЭ возглавляет знаменитый итальянский тренер Альберто Дзаккерони, и перед ним поставлена задача выиграть домашний чемпионат Азии. Чешский тренер Мирослав Скоукуп, который находится у руля сборной Бахрейна, в послематчевом комментарии отметил, что его команда в этом матче была достойна победы.
Во втором матче группы «А» сборная Индии под руководством английского тренера Стефана Константина нанесла поражение Таиланду 4:1.
В матче группового этапа в квартете В команда Иордании, которую возглавляет бельгийский специалист Витель Боркелманс, нанесла сенсационное поражение национальной сборной Австралии — 1:0.
Автором единственного гола в матче стал защитник иорданцев Анас Бани Ясин, поразивший ворота австралийцев на 26-й минуте встречи. В Шардже Сирия и Палестина сыграли вничью – 0:0.
Сегодня сыграют в группе С Китай-Кыргызстан, Корея – Филиппины и в группе D Иран – Вьетнам.
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