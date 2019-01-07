Майор пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана был убит на границе с Афганистаном в районе Шохин (бывший Шуроабад).

Уроженец района Мастчох Согдийской области майор Суханвар Олимов в минувшую пятницу получил смертельное огнестрельное ранение в боестолкновении с афганскими контрабандистами, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Сослуживцы пытались доставить офицера в больницу, но он скончался по дороге. Расследованием произошедшего сейчас занимается военная прокуратура.

О погибшем известно, что он приступил к службе на заставе «Бахорак» в районе Шамсиддин Шохин несколько месяцев назад.

Напомним, в первый день нового года в приграничном районе Шамсиддин Шохин афганские контрабандисты похитили 42-летнего таджикского чабана Турахона Нурматова.

Тогда вооруженные афганцы в полдень перебрались на таджикскую территорию таджикского джамоата Саричашма и увели чабана с собой.

Ранее также были случаи похищения афганскими контрабандистами жителей таджикских приграничных сел. Обычно афганцы берут в заложники родных и близких таджиков, которые им задолжали за наркотики.

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