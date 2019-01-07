Иностранные граждане из 109 стран мира, в том числе и Таджикистана, смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке недвижимого имущества.

Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает МИД Узбекистана.

Данное право предоставляется при условии приобретения недвижимого имущества в Ташкентской области и Ташкенте на сумму в эквиваленте не менее $400 тыс., в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях – в эквиваленте не менее $200 тыс. или в Республике Каракалпакстан и других областях республики – в эквиваленте не менее $100 тыс.

Кроме этого, Узбекистан расширил список стран, гражданам которых разрешен въезд без виз, передает УзА.

Список опубликовала Norma.uz. В основном речь идет о европейских странах, в частности, Италии, Австрии, Норвегии и Великобритании, а также некоторых других государствах, включая Канаду и Новую Зеландию.

Для некоторых из этих стран, как отмечает ресурс, введение безвизового режима было ускорено (он планировался на 2021 год). Кроме того, узбекская сторона отказалась от намеченных ограничений (предполагалось, что он будет действовать только для туристов, в итоге он ограничен лишь 30-дневным сроком пребывания).

Помимо прочего расширен до 76 список стран, граждане которых могут оформить электронную визу в упрощенном порядке. С марта 2019 года также будут введены дополнительные виды таких виз. Предполагается, в частности, оформление подобных документов для многократного использования.

Президентский указ направлен на развитие туризма в Узбекистане. В нем признается, «несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую отрасль, отсутствие правил оказания отдельных видов туристских услуг и широко применяемых в мировой практике визовых режимов».

Власти Узбекистана в последнее время проводят либерализацию визового законодательства. Несколько месяцев назад, в частности, было подписано соглашение с Казахстаном о взаимном признании виз. До этого для граждан 51 страны ввели порядок оформления электронных виз. Гражданам 101 государства разрешили транзитный въезд без виз на срок не более 5 суток. Иностранцам также позволили получать визы сроком до трех лет.

Безвизовый режим в 2018 году был введен для семи стран — Израиля, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, позднее его распространили также на Таджикистан и Францию. Расширение списка для ряда стран ЕС было анонсировано в конце года.

За три квартала 2018 года Узбекистан посетили 4,6 млн иностранных граждан. Из них около 7% официально указали целью визита туризм. Цифра примерно соответствует планам узбекских властей.

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