Гробы Раджабмох и ее детей привезли в Душанбе поздно вечером 6 января

Гробы с телами 24-летней Раджабмо Исоевой и трех ее малолетних детей Ахмада, Фотимы и Мухаммада были доставлены в Душанбе в воскресенье, 6 января, сообщил «АП» источник в международном аэропорту Душанбе. Из Магнитогорска они были доставлены в Екатеринбург, затем в Душанбе.

Транспортировку из Дуцшанбе в Хатлонскую область организовало министерство труда и соцзащиты населения Таджикистана

Намози джаноза погибших состоится сегодня, 7 января, в 10 часов утра на малой родине - кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.

В Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, сегодня также простится с еще десятью жертвами трагедии.

В результате трагедии погибли 39 человек, в первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе отец семейства Улфатовых из Таджикистана – Шухрат Улфатов. Сейчас он находится в больнице в Челябинске.

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