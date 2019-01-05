Когда-то главный православный храм в Душанбе был гаражом «Таджикфильма», но всего за одну ночь в 1943 году верующие сумели превратить его в церковь. В советские времена за один день крещение здесь принимали и двести человек; теперь постоянных православных прихожан осталось всего несколько сотен.
Самая маленькая православная община в Центральной Азии находится в Таджикистане: по приблизительным данным, количество постоянных прихожан здесь - около 500 человек. И это при том, что население республики превышает девять миллионов. Впрочем, такой дисбаланс совсем не мешает христианам следовать своей религии; напротив, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим (Творогов), настоятель Свято-Никольского кафедрального собора в Душанбе, говорит, что помогает.
- Мусульмане нам нисколько не мешают. Наоборот, таджики очень преданные своей религии верующие, и для наших прихожан их поведение является неким примером для подражания: таджики каждую пятницу ходят в мечеть, соблюдают правила своей религии - это достойно похвалы.
Мы очень хорошо ладим друг с другом. Народ хорошо относится к священнослужителям, пожалуй, такого уважения я больше и не встречал нигде. Оно проявляется всюду: на рынках, при общении с теми же сотрудниками ГАИ. Очень редко возникали случаи, когда было непонимание, основная масса хорошо относится к православным христианам.
В Таджикистане у православных христиан шесть храмов: в Душанбе, Курган-тюбе, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне, храм на территории 201-й российской военной базы, расквартированной в республике, а еще есть часовня в Нуреке.
Впрочем, даже это небольшое количество христиан в Таджикистане уменьшается: русскоязычные продолжают уезжать из страны, пожилые прихожане умирают. Правда, в отличие от прошлых лет, в последние годы заметно изменился возраст паствы - потянулась молодежь, очень много прихожан из числа мужчин.
История Православия в Таджикистане
Вообще Православие в Таджикистане присутствует давно; так давно, что во время проведения первой христианской службы на современной территории страны такого понятия, как «республика Таджикистан», еще не было. В 2016 году отмечалось 145-летие со дня образования Туркестанской и Среднеазиатской епархии Русской Православной Церкви. На территории современного Таджикистана первая православная церковь была построена в 1866 году в Худжанде. В столице храм появился 76 лет назад. По словам епископа Питирима, в 1943 году, во время оттепели по отношению к религии, православным христианам тогда еще Сталинабада был выделен гараж, принадлежащий «Таджикфильму».
- Верующие смогли его за ночь превратить в церковь, боялись, что отберут. Правильно боялись, впоследствии действительно это помещение хотели вернуть киностудии, но христиане свой храм отстояли, - рассказывает настоятель собора.
- Правый предел нашего храма освещен в честь праведного Иоанна Русского – православного святого, который находился в плену в Османской Империи, его насильно хотели обратить в ислам, но он остался верен православию и своей жизнью снискал себе уважение среди турок. Одна из мозаик, которую сейчас выкладывают на стене храма, посвящена этому святому, - рассказывает епископ Питирим.
На мозаике, о которой говорит Владыка, изображена известная история с пловом, после которой праведный Иоанн Русский стал почитаться среди мусульман святым.
По легенде, хозяин Иоанна отправился в хадж, в эти дни его супруга приготовила плов и сказала прислуживавшему им Иоанну: «Как же рад был бы твой хозяин, если бы он был здесь и вкушал с нами этот плов!» Святой попросил у нее блюдо с пловом, обещая послать его в Мекку. Все очень развеселились, но просьбу выполнили, решив, что Иоанн хочет раздать плов беднякам, как он нередко делал. Когда же хозяин вернулся, он рассказал о чуде, произошедшем с ним: находясь в Мекке, он обнаружил в запертой на ключ комнате, где он остановился, дымящееся блюдо с пловом, тарелку он сразу узнал, она была из его дома.
«За 50 лет христианство принял один таджик»
- Центральная Азия является канонической территорией русской православной церкви еще со времен царской России, - объясняет епископ. – Ни одна другая христианская конфессия не имеет права открывать на этой территории свои епархии. Этот вопрос, кстати, обсуждали между собой Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск на встрече в Гаване. И за все годы пребывания православия в регионе у православных не возникало серьезных проблем на религиозной почве, мы всегда находили общий язык с местным мусульманским населением.
- Бывают случаи, когда кто-нибудь из вашей паствы принимает ислам или наоборот?
- Нет, таких случаев среди нашей паствы не было. Конечно, в Таджикистане есть русскоязычные, которые принимают ислам, но чаще всего это дети из смешанных браков или некрещенные. То же самое могу сказать и про таджиков-мусульман: по моим наблюдениям, они во всем регионе наиболее преданы своей религии. Например, как-то мне попалась статистика по четырем странам региона, еще времен царской России, в которой было сказано, что за 50 лет пребывания православия здесь крещение приняли 8 кыргызов, 3 узбека, 2 туркмена и 1 перс, в скобочках стояло пояснение – «таджик». Хотя я сталкивался со случаями, когда таджики принимали православие в России.
«Для православных Рождество – главное событие в истории человечества»
Празднование Рождества Христова в душанбинском храме проводится точно так же, как и в других православных церквях по всему миру. Ночная служба в этом году начнется в 12 часов ночи, а заканчивается около трех ночи.
- Устав для всех православных одинаковый, небольшие отличия только в обрядах, но само богослужение, в том числе и рождественская служба, везде узнаваемые. Я был на Святой Земле, был на греческих и на арабских богослужениях, и везде все одинаково, - объясняет епископ.
Как правило, во время службы на такие крупные праздники, как Рождество или Пасха, территорию душанбинского храма охраняют военнослужащие из 201-й российской военной базы. После богослужения всех прихожан администрация церкви приглашает к угощению, а здесь это традиционно – плов. После этого пожилых людей развозят по домам на специальном автобусе, теперь православные будут отмечать свой праздник уже дома.
Епископ Питирим отмечает, что этот праздник большой и для мусульман.
- А как же? Родился один из почитаемых пророков в исламе – пророк Исса, как его называют. А для христиан – это самое главное событие в истории человечества. Поэтому хочу поздравить всех с этим чудесным праздником! Ведь любовь, милосердие, доброта и радость не имеют религиозных границ.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Оғози қабули дархост барои довталабони ҷоизаи Лоҳутӣ
Дар Тоҷикистон дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ маҳдуд гардид
Ҷасади зан ва се фарзанди ӯ, ки дар Магнитогорск фавтиданд, рӯзҳои истироҳатӣ ба Тоҷикистон интиқол дода мешаванд
Мусофирони “Тоҷик Эйр”-ро ба Россия “Сомон Эйр” интиқол медиҳад
Боздошти бародари яке аз “лидер”-ҳои ғайрирасмии Бадахшон
Файзинисо Воҳидова дар синни 56-солагӣ аз олам гузашт
Муҳаммадраҳими Сайдар. Ӯро ғами миллат кушт
Доллар дар Тоҷикистон боз камёфт шуд
Дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ бунгоҳи тиббӣ ва ситод ташкил мешавад
Дарёфти ҷасади Раҷабмо Исоева бо 3 кӯдакаш аз зери харобаҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста