6 января 1852 года скончался Луи Брайль, который позволил слепым людям увидеть мир: благодаря его изобретению тысячи людей, потерявших зрение, или слепые от рождения, получили возможность читать и даже играть музыку по нотам.

Проклятье судьбы, ставшее даром

В 1809 году в небольшом французском городке Кувре в семье сапожника Симона-Рене Брайля родился мальчик, которому судьба уготовила тяжкие испытания и великую славу. Нелепая случайность раз и навсегда лишила ребенка зрения в пятилетнем возрасте. Днями напролет маленький Луи играл с обрезками кожи в мастерской отца и в возрасте трех лет случайно повредил себя глаз шилом. Распространившаяся и на второй глаз инфекция сделала его абсолютно слепым уже к пяти годам.

Текст «Луи Брайль» записанный шрифтом Брайля

Смирившись с такой жестокой волей судьбы, родители Луи старались сделать все возможное, чтобы мальчик рос и развивался как нормальный человек, не чувствуя себя инвалидом. Они научили его плести бахрому, которая использовалась в создании конской упряжи и шить домашние туфли. Несколько раз в неделю к Луи приходил учитель музыки, учивший его играть на скрипке. Симон-Рене научил сына читать с помощью забитых в доску по очертанию букв гвоздей, а в деревенской школе, которую посещал мальчик, освоить алфавит ему помогли палочки. Живой ум и прекрасная память помогли маленькому Луи достигнуть больших успехов в учебе.

Видя успехи незрячего ребенка, деревенский учитель решил, что юному Брайлю необходимо получать специальное образование и в 1819 году десятилетнего Луи отправляют в Королевский институт для слепых в Париже (Парижский государственный институт для слепых детей).

Институт для слепых, хоть и королевский, помещался тогда в тесном и сыром помещении. Постоянное нахождение в такой обстановке было губительном для здоровья учеников, в результате чего многие из детей (в том числе и сам Брайль) в дальнейшем начали страдать от туберкулеза. В альма-матер всех слепых учеников обучали грамоте и музыке, вязанию и ткачеству. Для занятий воспитанникам института предоставлялись учебники, написанные рельефно-линейным шрифтом, однако таких книг было мало, а по многим предметам они и вовсе отсутствовал. Одаренный ученик Луи Брайль сумел освоить не только грамоту, но и игру на пианино и даже сложнейшем органе.

Прикосновения гения

Завершив свое обучение в институте для слепых в 1828 году, Луи получает предложение стать младшим учителем-репетитором (тифлопедагогом). В то время слепых детей обучали знаниям с помощью «ночной азбуки» («ночного письма») Барбье.

Фото Fishki.net

Придуманная в 1821 году отставным капитаном артиллерии Шарлем-Мари Барбье система «ночного» письма использовалась солдатами для того, чтобы читать донесения в темное время суток. Сведения записывались путем прокалывания отверстий в картоне, чтение – путем прикосновения к нему. Выпуклые отверстия, расположенные в две колонки по шесть штук, представляли собой различные звуки.

12-летнего Луи система Барбье не удовлетворяла своим несовершенством: слишком много точек, отсутствие знаков препинания и нот, да еще и к тому же в ней не работали правила правописания. Однако идея использования выпуклых точек ему очень даже понравилась. Желание создать более совершенный и удобный шрифт для слепых, заставляло подростка проводить вечера напролет, без конца экспериментируя. Летом, находясь на каникулах в родном Кувре, юношу часто можно было увидеть сидящим на обочине дороги и прокалывающим иглой плотный лист бумаги.

В конце 1924 года, в неполные 16 лет, юного Брайля осенила гениальная идея создания условного алфавита из различных комбинаций шести рельефных точек, расположенных в две колонки по три штуки. В его системе были возможны 63 перестановки, а расстояние между двумя точками равнялось 2-2,5 мм. Незрячий человек мог читать, водя кончиками пальцев по рельефным точкам.

Продолжая совершенствовать свой шрифт и, добавив в него знаки препинания, цифры и нотные знаки, Брайль публикует небольшой труд-«инструкцию» к своей системе. В 1829 году он представил начальный вариант своего шрифта на рассмотрение совета института, однако его члены сочли шрифт неудобочитаемым для зрячих преподавателей.

Глас народа

Окончательный вариант шрифта Брайля мир увидел в 1837 году. На повторном рассмотрении изобретения студента настояли слепые и слабовидящие люди. Именно тогда новый шрифт был оценен и признан более удобным, нежели классическая система рельефного воспроизведения латинских букв.

Детище слепого мастера немедленно стало эталоном. Несмотря на тот факт, что шрифт Брайля был уже окончательно принят за основу, Барбье де ля Серр, изводимый завистью к молодому изобретателю, продолжал добиваться принятия своего «ночного письма». Но зрячие преподаватели, предпочитавшие обычные буквы в рельефе, были непреклонны и противились использованию слепыми иного шрифта. Позже предпринимались и другие попытки заменить шрифт Брайля и системой Муна, и нью-йоркской точечной системой, но успехом они не увенчались.

Луи Брайль, несмотря на большую нагрузку (с 1828 года он работал преподавателем алгебры, географии, музыки и, работая органистом парижской церкви Сен-Николя де Шан), продолжал добиваться все большего распространения своей системы. Будучи талантливым музыкантом, он преподавал музыку незрячим людям, опираясь на созданный им специальный шрифт для записи нот (нотопись).

6 января 1852 года в возрасте 43 лет Луи Брайль умер в Париже и был похоронен в любимом Кувре. Его прах был перезахоронен в Пантеоне в Париже в 1952 году. К сожалению, автор одного из величайший изобретений человечества, свой триумф так и не увидел. Лишь спустя два года после кончины Брайля алфавит для слепых стал активно распространяться по всей Европе. Первой книгой, напечатанной шрифтом Брайля, стала «История Франции» 1837 года.