Рождественская праздничная служба начнется в Свято-Никольском кафедральном соборе в Душанбе в ночь с 6 на 7 января в 12 часов ночи и продлится до трех часов ночи.
Во время проведения праздничной рождественской службы территорию Свято-Никольского собора в Душанбе будут охранять военнослужащие из 201-й российской военной базы (РВБ). После богослужения всех прихожан развезут по домам на специальном автобусе.
Для тех прихожан, которые не смогут принять участие в ночной рождественской службе, во второй половине воскресенья, 6 января состоится рождественский сочельник - служба начнется в 16:00 и продлится до 19:30.
В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока младенцу Христу. Восточные мудрецы принесли новорожденному дары: золото, ладан и смирну.
По словам епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима (Творогова), настоятеля душанбинского собора, празднование Рождества Христова в Таджикистане проводится точно так же, как и в других православных церквях по всему миру.
Православие на территории современного Таджикистана присутствует с 1866 года, тогда первая православная церковь была построена в Худжанде.
В Душанбе храм появился 76 лет тому назад: в 1943 году, во время оттепели по отношению к религии, православным христианам тогда еще Сталинабада был выделен гараж, принадлежащий «Таджикфильму», в котором они за одну ночь организовали церковь.
В советские времена за один день крещение здесь принимали по несколько сотен человек; теперь во всем Таджикистане православная община насчитывает порядка 500 человек.
В Таджикистане у православных христиан шесть храмов: в Душанбе, Курган-тюбе, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне, храм на территории 201-й РВБ и часовня в Нуреке.
Православная община в республике является самой малочисленной в Центральной Азии.
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