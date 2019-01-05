32-летняя узбечка Гули Мурадова стала супругой английского лорда и мультимиллионера после романа, который длился пять лет. Как сообщает портал Daily Mail, ради этого брака англичанин развелся со своей первой женой.
77-летний Мухаммед Илтаф и Гули Мурадова познакомились в 2013 году в Англии. В то время Гули работала в кафе официанткой. Несмотря на разницу в возрасте в 45 лет, между ними возникли отношения, которые не остались незамеченными женой лорда Шайду Шихни. Однако сцены ревности и 25 лет в браке не помогли сохранить семью.
Несмотря на то что Гули Мурадова покинула Англию и вернулась на родину, Мухаммед Илтаф отправился за ней. Он развелся с первой женой и сделал предложение девушке из Узбекистана. Свадьба состоялась в декабре 2018 года - ее отпраздновали в пятизвездочном отеле Grosvenor House.
Издание отмечает, что новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери. Мурадова уже нарекла себя леди Гули. Пара приняла участие в ряде мероприятий в иностранных посольствах в Лондоне.
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