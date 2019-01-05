Тела Раджабмо Исоевой и трех ее детей, которые погибли в результате обрушение дома в Магнитогорске, привезут в Таджикистан в воскресенье, 6 января.
По словам близких погибшей Раджабмо, они будут доставлены рейсом Екатеринбург-Душанбе авиакомпании «СомонЭйр».
Похороны пройдут в джамоате Ориён района Кушониён Хатлонской области.
Магнитогорск, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, 4 января прощался с жертвами трагедии. Шесть погибших похоронили 4 января, 7 января город простится еще с десятью.
Спасательная операция завершилась поздно 3 января. В результате трагедии погибли 39 человек, в первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе отец семейства Улфатовых из Таджикистана – Шухрат Улфатов. Сейчас он находится в больнице в Челябинске, и не знает, что его семьи больше нет.
По словам его дяди Бахтиера Султонова, ему сделали операцию, удалили селезенку. Султонов также сообщил о парне – мигранте из Узбекистана, который и заметил первым Шухрата.
«Этот парень заметил Шухрата, позвал МЧС, которые и вызволили племянника», - сказал он в интервью каналу «Настоящее время».
О парне, который спас Шухрата, писали российские СМИ. Его зовут Алан Абдуллаев и он спас 8 человек.
Алану Абдуллаеву 23 года. В Магнитогорск он приехал на заработки из Узбекистана. Трудится на стройке, занимается восточными единоборствами.
Когда Алан проснулся утром 31 декабря, еще не было шести утра. Он приготовился к намазу, как вдруг раздался взрыв. Парень накинул куртку, выбежал во двор.
"Увидел, как на обломках квартиры среди завалов женщина с ребенком. Сейчас уже трудно сказать какой этаж там был. Я вскарабкался по завалам и помог им спуститься, - рассказал «КП - Челябинск» молодой человек.
Когда к месту обрушения приехали первые спасатели, вместе с отрядом МЧСников Алан отправился прочесывать сохранившиеся части квартир.
"В одной из них был пожар, а внутри - бабушка. Мне дали огнетушитель, и я залил пламя. Потом вывели пенсионерку. Далее мы со спасателями достали из-под завалов еще несколько человек. Всего в то утро я помог восьмерым. Я показывал спасателям, где видел людей, и мы лезли туда", - сказал Алан.
Сейчас в больницах Магнитогорска, Челябинска и Москвы остаются пять человек, в том числе 10-месячный мальчик, чудом спасенный из-под завалов, после 35-часового пребывания на морозе. В городе снят режим ЧС, введенный 31 декабря, сообщает ТАСС
Предполагается, что на месте трагедии появится мемориал. Сейчас участок места обрушения обнесен забором и охраняется, окончательное решение о сносе подъездов будет принято комиссией.
Ответа на вопрос, что именно является причиной трагедии, еще нет. Предполагаемая версия, которую называет СК - взрыв бытового газа. СК опроверг наличие взрывчатки на месте обрушения, следственные органы акцентировали внимание, что основной версией является взрыв бытового газа.
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