ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ЯНВАРЯ
1930 – Принято Постановление Совета Народных комиссаров Таджикской ССР об учете и охране памятников истории и культуры Таджикистана.
1934 – В городе Душанбе начал работу II съезд Коммунистической партии Таджикистана.
1952 – Введен в строй Ленинабадский механический завод.
2016 – Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода официально открыл лыжный и туристический комплекс «Сафед-дара».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ЯНВАРЯ
1924 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Всесоюзной премии имени Александра Фадеева, участник Великой Отечественной войны Абдуджаббор Каххори.
1943 – Родился Народный поэт Таджикистана Хакназар Гоиб.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 0-5 тепла, затем повышение до 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, днем 9-14 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла.
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