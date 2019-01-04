АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- В 12 ночи с 6 на 7 января в Свято-Никольском кафедральном соборе в Душанбе начнется Рождественская праздничная служба. Она продлится до трех часов ночи.
- Во второй половине воскресенья состоится рождественский сочельник - служба начнется в 16:00 и продлится до 19:30.
– В театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. Балет в 2-х действиях. Начало в 17.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ЯНВАРЯ
1965 – Образованы Вахшский и Комсомолабадский (ныне Нурабадский) районы.
2010 – В Таджикистане началась массовая кампания по продаже акций ОАО «Рогунская ГЭС».
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 0-5 тепла, затем повышение до 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -2+3.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, днем 9-14 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла (при осадках 2-4 тепла).
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 0-2 мороза.
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