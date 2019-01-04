АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- В 14:30 в Co-working Puzzle в Бизнес-Центре Созидание (2 этаж) состоится встреча на тему успешной карьеры женщины. Спикер - глава офиса Международной Финансовой Корпорации (МФК) в Таджикистане Манижа Мамаднабиева.
- В ОАЭ начнется финальная часть Кубка Азии по футболу. Генсекретарь Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов на этом первенстве назначен комиссаром матча Австралия - Иордания.
- В театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская новогодняя музыкальная сказка «Красавица и чудовище». Начало в 10.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ЯНВАРЯ
1919 – В Германии основана национал-социалистическая партия, приведшая к власти Адольфа Гитлера.
1991 – Основан независимый еженедельник «Курьер Таджикистана».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ЯНВАРЯ
1929 – Родился Народный поэт Таджикистана Гаффор Мирзо
1941 –- Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Саидмурод Мардонов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 0-5 тепла, затем повышение до 5-10 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные, в предгорных районах очень сильные, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 1-6 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 0-5 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, снег, местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные, в отдельных горных районах очень сильные, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 1-6 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, дождь (с переходом в мокрый снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, осадки (дождь, с переходом в мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
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