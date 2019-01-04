Матери Шухрата Улфатова родственники пока не сообщили о трагедии, и всячески оттягивают момент, когда ей все-таки придется рассказать страшную весть.

“Талабшо, брат Шухрата, вчера приехал из Кореи, а мать, не зная о трагедии готовиться к его свадьбе. Мы не решаемся сказать ей пока”, - сообщили родственники Улфатовых в беседе с “АП”.

В семье Улфатовых шесть детей, Шухрат первый сын. Его отца зовут Махмадшо, а мать - Тутихон. У него есть также братья Талабшо, Мехроб и Сухроб, и две сестры - Паймона и Махина.

По словам родных Шухрата, семья Улфатовых переехала в Магнитогорск еще в 2004 году. Там они сняли квартиру на шестом этаже по адресу ул. Карла Маркса, 164/2.

«Определённой работы у Шухрата не было. Он иногда занимался торговлей, а иногда работал в строительстве»,- сообщил один из близких родственников.

По его словам, хотя с 2004 года они жили в России, у Шухрата и его жены не было гражданства РФ.

Шухрат Улфатов Фото предоставлено родственниками семьи Улфатовых

“Дети там родились и получали гражданство за счёт дедушки, а он с женой только получили “вид на жительство”,- говорит он.

Отец Шухрата – Махмадшо и братья - Талабшо и Мехроб - последний год работали в Корее. Они, не зная о трагедии, купили билеты и хотели сыграть свадьбу Талабшо на родине.

“Отец Шухрата из Кореи прилетел в Казахстан, а оттуда в Челябинск. Он уже навестил сына в больнице и сейчас занят вопросами транспортировки тел своих погибших родных”, - сообщили родственники.

Журналист Сулаймон Султонов на своей странице в Facebook также рассказал о том, что мать Шухрата, не зная о трагедии ждёт сыновей из Кореи, чтобы сыграть свадьбу одного из них.

“Бедная мать с улыбкой ждёт приезда младшего сына. Она ещё не знает, что старший сын в больнице, а невестка и внуки под завалами. Она ждёт приезда своего второго сына Талабшоха из Кореи”, - пишет он.

Напомним, вопрос об отправке тел четверых погибших при обрушении дома в Магнитогорске граждан Таджикистана на родину решается: они будут доставлены в Таджикистан в субботу или воскресенье, сообщил «АП» Сафар Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге, который находится на месте ЧП.

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