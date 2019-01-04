Союз журналистов Таджикистана приступил к приему заявлений на соискание премии имени Абулкосима Лохути за 2018 год.

Согласно решению Комитета премий СЖТ, премию планируется присудить по четырем номинациям:

- периодические издания

- радио

-телевидение

- исследования в области СМИ.

Соискатели должны предоставить Союзу свои дополненные материалами заявления в девяти экземплярах до 17:00 часов 5 февраля этого года.

К участию в конкурсе допускаются исключительно члены Союза журналистов Таджикистана.

Торжественное вручение премий состоится в День таджикской печати – 11 марта.

Республиканская премия имени Лохути была основана в 1968 году и ежегодно вручается за лучшее журналистское произведение и достижения в прессе.

День печати при Советском Союзе отмечался 5 мая – в день публикации первого номера газеты «Правда» (главное печатное издание Коммунистической партии Советского Союза). Однако с 1994 года по предложению интеллигенции «День печати» в республике отмечается 11 марта. В этот день в 1912 году вышел в свет первый номер первой газеты на таджикском языке «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»).

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь