Авиакомпания «Сомон Эйр» приступила к осуществлению рейсов по некоторым направлениям, которые ранее осуществлялись авиакомпанией «Таджик Эйр».

«В связи с приостановлением полётов авиакомпании «Таджик Эйр» по некоторым направлениям, с 3 января 2019 года авиакомпания «Сомон Эйр» начала осуществлять полёты по маршруту Душанбе - Москва (Домодедово) – Душанбе, который ранее выполняла авиакомпания «Таджик Эйр»», - сообщили «АП» в пресс-службе «Сомон Эйра».

Таким образом, «Сомон Эйр», помимо своих ежедневных утренних рейсов в аэропорт Домодедово (время вылета из Душанбе – 8:00 по местному времени), каждый день будет дополнительно выполнять вечерний рейс в аэропорт Домодедово (время вылета из Душанбе - 20:00, время прибытия в аэропорт Домодедово – 22:25, время вылета из Москвы – 00:10, время прибытия в Душанбе – 06:10, время указано местное).

Все рейсы будут осуществляться на самолётах Боинг 737-800/900.

«Кроме того, «Сомон Эйр» также осуществляет три раза в неделю полёты в аэропорт Жуковский - по средам, пятницам и субботам. Время вылета из Душанбе – 14:30 по местному времени», - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, «Сомон Эйр» в самое ближайшее время планирует выполнять другие рейсы, осуществляемые авиакомпанией «Таджик Эйр»: из Душанбе в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут и Самару; из Худжанда в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Новосибирск и Екатеринбург; из Куляба в Москву, а также из Бохтара в Москву, Новосибирск и Екатеринбург.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в Call-центр авиакомпании «Сомон Эйр»по номерам 44 640 40 49 и 44 640 40 50

Ранее пресс-служба авиакомпании «Таджик Эйр» сообщила, что обслуживать пассажиров этой авиакомпании до конца текущего зимнего периода по российским авианаправлениям будет авиакомпания «Сомон Эйр».

«Мы завершили работу по передаче пассажиров с билетами национальной авиакомпании «Таджик Эйр» для перевозки в пункты пребывания Российской Федерации. Между двумя авиакомпаниями заключены соответствующие соглашения о передачи своих пассажиров. Предложение касается тех пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы в пункты назначения Российской Федерации», – отметил пресс -секретарь «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев.

Он добавил, что при возникновении вопросов специалисты «Таджик Эйр» предоставят всю необходимую консультацию.

Номер круглосуточного Call – центра «Таджик Эйр»: (+992) 905 100 200. Телефон авиакассы «Таджик Эйр»: (+992 48) 701 50 42.

В последние дни пассажиры "Таджик Эйра" столкнулись с массой проблем из-за того, что авиакомпания переносила рейсы на несколько суток.

Так, после новогодних праздников были перенесены некоторые рейсы "Таджик Эйра". В авиакомпании сообщили, что временно приостанавливают действующие рейсы по некоторым направлениям из-за изменения в расписании рейсов.

«Авиакомпания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года в связи с коммерческими причинами (нерентабельность некоторых рейсов). Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы в самое ближайшее время все рейсы были возобновлены», - отметили в пресс-службе "Таджик Эйра".

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