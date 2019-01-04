Вопрос об отправке тел четверых погибших при обрушении дома в Магнитогорске граждан Таджикистана на родину решается: они будут доставлены в Таджикистан в субботу или воскресенье, сообщил «АП» Сафар Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге, который находится на месте ЧП.
По его словам нет никаких проблем с отправкой тел, и сейчас обсуждаются пути доставки и рейс самолёта. Однако он не сказал, кто оплачивает транспортировку тел до Таджикистана.
«Все решено и не важно, кто оплачивает. Это большая трагедия. Самое главное, что тела матери и ее троих детей будут доставлены на родину. Наши соотечественники все сплоченные и готовы помочь», - сообщил Сафаров.
Как сообщил "АП" один из наших соотечественников, который живет в Магнитогорске, таджикистанцев в этом городе насчитывается более 10 тыс. человек.
«Наши земляки здесь хорошо поддерживают друг друга. Это не первый раз, когда случаются такие трагедии. Мы всегда быстро собираем деньги и поможем при отправке тел погибших», - сообщил он.
Он также отметил, что сегодня в Магнитогорске, после пятничной молитвы, пройдет джаноза по усопшим.
Между тем, Сафар Сафаров сообщил, что Шухрат Улфатов - отец семейства, который остался жив, был проопериован вчера в областной больнице Челябинской области.
«Его состояние стабильное. Как обещали врачи, сегодня его отключат от аппарата искусственного дыхания»,- сообщил он.
Утром 31 декабря один из подъездов дома в Магнитогорске обрушился после взрыва бытового газа. По последним данным число жертв взрыва достигло 39 человек, все они опознаны. Спасатели приостановили разбор завалов вчера вечером.
С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов было извлечено 45 человек: 39 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребёнка.
Под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске дома спустя три дня после трагедии были обнаружены тела таджикистанцев – матери и трех ее детей.
Отец семейства - 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден одним из первых под обломками и госпитализирован.
Сегодня в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших из-за взрыва дома: состоится прощание с шестью жертвами. Ещё девять человек похоронят завтра, 5 января, одного — 7 января.
На организацию похорон родным выделили 31,5 тысячи рублей на каждого погибшего. Также их семьи получат по миллиону рублей материальной помощи.
По последним данным сумма, поступившая на счёт помощи пострадавшим от взрыва в доме на Карла Маркса, превысила 19,3 миллиона рублей.
Тем временем Борис Дубровский - губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство области семьям пострадавших.
По его решению, 1 миллион рублей получают члены семьи граждан, погибших в результате ЧС, 400 тысяч рублей граждане, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью в результате ЧС, 200 тысяч рублей выплатят гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Мусофирони “Тоҷик Эйр”-ро ба Россия “Сомон Эйр” интиқол медиҳад
Боздошти бародари яке аз “лидер”-ҳои ғайрирасмии Бадахшон
Файзинисо Воҳидова дар синни 56-солагӣ аз олам гузашт
Муҳаммадраҳими Сайдар. Ӯро ғами миллат кушт
Доллар дар Тоҷикистон боз камёфт шуд
Дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ бунгоҳи тиббӣ ва ситод ташкил мешавад
Дарёфти ҷасади Раҷабмо Исоева бо 3 кӯдакаш аз зери харобаҳо
Сиёҳ кардани шишаҳои автомашина дар Тоҷикистон гарон шуд
Намояндаи Тоҷикистон яке аз сохторҳои СҲШ-ро ба роҳбарӣ гирифт
Ба “Пиллаи тоҷик” хориҷиён соҳиб шуда метавонанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста