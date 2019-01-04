В Магнитогорске у многоэтажного дома, где 31 декабря обвалился подъезд и погибли несколько десятков человек, устроен мемориал.

Вопрос об отправке тел четверых погибших при обрушении дома в Магнитогорске граждан Таджикистана на родину решается: они будут доставлены в Таджикистан в субботу или воскресенье, сообщил «АП» Сафар Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге, который находится на месте ЧП.

По его словам нет никаких проблем с отправкой тел, и сейчас обсуждаются пути доставки и рейс самолёта. Однако он не сказал, кто оплачивает транспортировку тел до Таджикистана.

«Все решено и не важно, кто оплачивает. Это большая трагедия. Самое главное, что тела матери и ее троих детей будут доставлены на родину. Наши соотечественники все сплоченные и готовы помочь», - сообщил Сафаров.

Как сообщил "АП" один из наших соотечественников, который живет в Магнитогорске, таджикистанцев в этом городе насчитывается более 10 тыс. человек.

«Наши земляки здесь хорошо поддерживают друг друга. Это не первый раз, когда случаются такие трагедии. Мы всегда быстро собираем деньги и поможем при отправке тел погибших», - сообщил он.

Он также отметил, что сегодня в Магнитогорске, после пятничной молитвы, пройдет джаноза по усопшим.

Между тем, Сафар Сафаров сообщил, что Шухрат Улфатов - отец семейства, который остался жив, был проопериован вчера в областной больнице Челябинской области.

«Его состояние стабильное. Как обещали врачи, сегодня его отключат от аппарата искусственного дыхания»,- сообщил он.

Утром 31 декабря один из подъездов дома в Магнитогорске обрушился после взрыва бытового газа. По последним данным число жертв взрыва достигло 39 человек, все они опознаны. Спасатели приостановили разбор завалов вчера вечером.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов было извлечено 45 человек: 39 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребёнка.

Под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске дома спустя три дня после трагедии были обнаружены тела таджикистанцев – матери и трех ее детей.

Отец семейства - 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден одним из первых под обломками и госпитализирован.

Вести.ру

Сегодня в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших из-за взрыва дома: состоится прощание с шестью жертвами. Ещё девять человек похоронят завтра, 5 января, одного — 7 января.

На организацию похорон родным выделили 31,5 тысячи рублей на каждого погибшего. Также их семьи получат по миллиону рублей материальной помощи.

По последним данным сумма, поступившая на счёт помощи пострадавшим от взрыва в доме на Карла Маркса, превысила 19,3 миллиона рублей.

Тем временем Борис Дубровский - губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство области семьям пострадавших.

По его решению, 1 миллион рублей получают члены семьи граждан, погибших в результате ЧС, 400 тысяч рублей граждане, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью в результате ЧС, 200 тысяч рублей выплатят гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью.

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