Во второй половине дня, 3 января, популярные в Таджикистане социальные сети – Facebook, Instagram, VK, Одноклассники - были заблокированы. Некоторые мессенджеры также работают с перебоями.
О том, что доступ в соцсети ограничен, первыми написали пользователи Facebook. Через некоторое время заблокированными оказались и другие соцсети. Проблемы возникли также с отправкой голосовых сообщений в мессенджере WhatsАpp.
В нескольких компаниях, предоставляющих интернет-услуги, подтвердили, что есть проблемы с доступом к соцсетям и нескольким новостным порталам. Но указали, что перебои происходят по независящим от них причинам.
Пока нам не удалось связаться со Службой связи, чтобы получить официальный комментарий.
Напомним, в Таджикистане за последние полгода регулярно блокируются соцсети и новостные порталы, в частности, уже несколько недель таджикские пользователи не могут без анонимайзеров просматривать сайты «Азия-Плюс» и Радио Озоди.
10 декабря посольства Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки и Представительство Европейского Союза в Таджикистане распространили официальное заявление, в котором выразили общую обеспокоенность продолжающейся периодической блокировкой новостных сайтов, включая «Азия-Плюс» и «Радио Озоди», а также социальных сетей.
«Мы считаем, что право каждого человека свободно выражать свои взгляды является универсальным, независимо от того, осуществляется ли оно на общественной площадке или в интернете», - отмечалось в заявлении.
Дипломаты призвали правительство Таджикистана обеспечить свободу прессы в соответствии с международными обязательствами республики по Международному пакту о гражданских и политических правах.
В заявлении отмечено, что доступ к быстрому и доступному интернету имеет существенное значение для экономического развития любой страны.
Между тем, как показывает практика, соцсети блокируются, когда накаляется обстановка в каком-либо регионе.
В этот раз, как предполагают пользователи соцсетей, блокировка связана с ситуацией в Хороге, где вчера был задержан брат одного из неформальных лидеров ГБАО Тохир Мамадбокиров. Задержание вызвало недовольство его родственников и местных жителей.
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Кулли ахбор
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БЕК48
Такие темы им не выгодно по этому не пишут о простом народе. Только как интернет у них отключать они шевелятся начнут
Паша48
Все привыкли к таким запретам. Многие очень многие уезжают.
Пропро2
Правильно, люди же не должны быть в курсе всего что происходит) у нас же нет прав!) Легче закрыть) как говориться -"меньше знаешь - крепче спишь" )
АП почему никогда не освещаете темы, например такие как "мизерная пенсия", на которую только ролтон покупать, о том как людям живется, почему народ уезжает на заработки... Где эти темы?
Иуиу Пропро1
Да если пенсионеры смогли бы жить на свои пенсии это было бы синсацией!