Во второй половине дня, 3 января, популярные в Таджикистане социальные сети – Facebook, Instagram, VK, Одноклассники - были заблокированы. Некоторые мессенджеры также работают с перебоями.

О том, что доступ в соцсети ограничен, первыми написали пользователи Facebook. Через некоторое время заблокированными оказались и другие соцсети. Проблемы возникли также с отправкой голосовых сообщений в мессенджере WhatsАpp.

В нескольких компаниях, предоставляющих интернет-услуги, подтвердили, что есть проблемы с доступом к соцсетям и нескольким новостным порталам. Но указали, что перебои происходят по независящим от них причинам.

Пока нам не удалось связаться со Службой связи, чтобы получить официальный комментарий.

Напомним, в Таджикистане за последние полгода регулярно блокируются соцсети и новостные порталы, в частности, уже несколько недель таджикские пользователи не могут без анонимайзеров просматривать сайты «Азия-Плюс» и Радио Озоди.

10 декабря посольства Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки и Представительство Европейского Союза в Таджикистане распространили официальное заявление, в котором выразили общую обеспокоенность продолжающейся периодической блокировкой новостных сайтов, включая «Азия-Плюс» и «Радио Озоди», а также социальных сетей.

«Мы считаем, что право каждого человека свободно выражать свои взгляды является универсальным, независимо от того, осуществляется ли оно на общественной площадке или в интернете», - отмечалось в заявлении.

Дипломаты призвали правительство Таджикистана обеспечить свободу прессы в соответствии с международными обязательствами республики по Международному пакту о гражданских и политических правах.

В заявлении отмечено, что доступ к быстрому и доступному интернету имеет существенное значение для экономического развития любой страны.

Между тем, как показывает практика, соцсети блокируются, когда накаляется обстановка в каком-либо регионе.

В этот раз, как предполагают пользователи соцсетей, блокировка связана с ситуацией в Хороге, где вчера был задержан брат одного из неформальных лидеров ГБАО Тохир Мамадбокиров. Задержание вызвало недовольство его родственников и местных жителей.

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