В Узбекистане в 2018 году было открыто 13 мечетей, выстроено 39 мечетей и около 100 мечетей отремонтировано, сообщает CA-NEWS со ссылкой на Управление мусульман РУ.
«Благословенный 2018 год, который начался с конкурсов Корана под покровительством нашего президента, принёс нам изобилие», - говорится в сообщении Управления мусульман Узбекистана.
Среди работ, сделанных за год Управлением мусульман - создание Международной исламской академии, Международного центра исламской цивилизации, благотворительного фонда "Вакф" и Высшего исламского образовательного учреждения «Научная школа хадиса».
По данным духовного ведомства, в 2018 году количество паломников в Хадж достигло более 7200 человек, а количество паломников в малый хадж - Умру, теперь стало не ограниченным.
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регар35
Хвала Аллаху давшему братскому Узбекистану умного руководителя.