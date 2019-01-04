Сердар Бердымухамедов постановлением президента Туркменистана назначен на должность заместителя хякима Ахалского велаята.
В связи с новым назначением Сердар Гурбангулыевич освобождён от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана. Причина смены должности сына президента Туркменистана не уточняется.
Политическая карьера единственного сына президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента Туркменистана по итогам дополнительных выборов в парламент, состоявшихся 20 ноября 2016 года.
С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.
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Кулли ахбор
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Буржуй1
Зачем о таких вообще сообщать и вспоминать? Их семейные разборки кому интересны?