Китайский космический зонд «Чанъэ-4» 3 января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Это стало первым подобным случаем в истории — до этого все летательные аппараты садились только на видимую сторону спутника Земли, пишет Медуза.
В задачи миссии входят фотографирование поверхности Луны, сбор грунта, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы — для этого на борту аппарата есть контейнер с личинками шелкопряда и растениями.
Как пишет Би-Би-си, в 10:26 утра по пекинскому времени (02:26 GMT) аппарат коснулся лунной поверхности в районе одного из крупнейших кратеров всей Солнечной системы - Бассейна Южный полюс -Эйткен.
До этого момента ни одному космическому аппарату не удавалось сесть на лунную поверхность, которую не видно с Земли.
В последние годы с Земли отправили несколько миссий на Луну, но обычно они не садились на поверхность. Последнюю высадку человека на Луну осуществил экипаж "Аполлона-17" в 1972 году.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Муҳаммадраҳими Сайдар. Ӯро ғами миллат кушт
Доллар дар Тоҷикистон боз камёфт шуд
Дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ бунгоҳи тиббӣ ва ситод ташкил мешавад
Дарёфти ҷасади Раҷабмо Исоева бо 3 кӯдакаш аз зери харобаҳо
Сиёҳ кардани шишаҳои автомашина дар Тоҷикистон гарон шуд
Намояндаи Тоҷикистон яке аз сохторҳои СҲШ-ро ба роҳбарӣ гирифт
Ба “Пиллаи тоҷик” хориҷиён соҳиб шуда метавонанд
Арчаи солинавии Душанбе дар сафи 7-гонаи арчаҳои кишварҳои ИДМ
Солҳои 2019-2021 расман солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуд
Тоҷикистонии маҷрӯҳро дар пайи фурӯравии бино дар Магнитогорск ба Челябинск бурданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста