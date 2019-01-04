Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил включить хорезмский танец «лязги» в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Считается этот вид танца вот уже несколько сотен лет визитной карточкой Хорезма.
Интересно и красиво в этом танце абсолютно все – движения, техника и даже история его появления.
Говорят, у хорезмского падишаха среди многочисленных жен была одна любимая, умеющая завораживать каждого именно танцами. Во время очередного исполнения молодая жена поскользнулась и сломала себе ногу, но, не подав вида, продолжила танец, прихрамывая. Все подумали, что это новый вид танца.
Так, по преданиям, появился характерный для хорезмского танца «Лязги» своеобразный стиль – «ломаные» движения кистей рук и ног.
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