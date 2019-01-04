Стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 января увеличилась на 10%. Это связано с повышением размера показателя для расчетов в Таджикистане с 1 января этого года: с 50 до 55 сомони.
В соответствии с постановлением правительства, предельный уровень страховой суммы установлен в размере 150 кратного показателя для расчётов – 8250 сомони. Физические лица из этой суммы должны платить 1,7% (140,25 сомони) для страхования своего автомобиля, а юридические лица – 3,3% (272,25 сомони).
Ранее, до 1 января этого года, физические лица платили за страховку своей машины 127,50 сомони, а юридические лица - 247,50 сомони.
Однако некоторые водители в регионах уже столкнулись с тем, что при оплате с них потребовали больше установленной суммы.
"Вчера я оплачивал не 141 сомони, а потребовали оплатить 250 сомони за страховку, а когда мы удивились, сказали, с Нового года подорожало. Позже, как выяснилось, нам просто добавили каких-то добровольных страховок стоимостью 100 сомони. А 10 сомони себе в карман наверное», - сообщил "АП" Абдували Холиков, житель города Худжанда.
Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств осуществляется, согласно Гражданскому Кодексу Республики Таджикистан, законами «О страховой деятельности» и «О дорожном движении» и постановлением правительства «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств».
В настоящее время в Таджикистане обязательным страхованием ответственности владельцев транспортных средств занимаются две компании - ГУП «Точиксугурта» и частная страховая компания ООО «Аввалин сугуртаи милли».
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