АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В Таджикском Государственном Академическом театре оперы и балета им. С. Айни в 10:00 состоится детское новогоднее представление. Инфо по телефону: 2216291.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ЯНВАРЯ

1980 - США объявили о бойкоте Олимпийских игр в Москве, поводом чему стал ввод советских войск в Афганистан.

1963 – Основан город Кайраккум (ныне в составе Согдийской области).

1964 – На душанбинском заводе холодильников изготовлен первый образец холодильника «Памир».

2011 - В результате спецоперации в Раште в кишлаке Руноб убит Аловуддин Давлатов, более известный, как Али Бедаки, и 7 его сообщников.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 2-7 тепла до -4+1, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, днем 8-13 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.