Ровно 20 лет назад в 1998 году глава Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на трибуне ООН с инициативой «о создании пояса безопасности вокруг Афганистана». По мнению таджикского политолога Абдугани Мамадазимова, спустя годы она становится всё более актуальной.

Он выдвигает три стратегических аргумента в пользу нового подхода к этой инициативе.

Во-первых, большая коалиция западных государств, более 17 лет занимающихся проблемой достижения мира и согласия в Афганистане, вернулась к той первичной точке, когда была озвучена данная инициатива. Другими словами, мы вернулись к той точке, когда территория соседней страны, контролируемая незаконными формированиями, превышает ту территорию, которая остается под контролем центральной власти. Даже положение несколько ухудшилось, так как причудливым образом появились остатки ИГИЛ, переброшенные из Ирака и Сирии на север Афганистана.

Абдугани Мамадазимов Фото: DW/Г.Фасхутдинов

Во-вторых, образование вокруг Афганистана пояса государств-членов ШОС, после вхождения Индии и Пакистана, а также стремящего в данную организацию Ирана, имеющего многолетний статус наблюдателя при нем. Данное благоприятное окружение вокруг Афганистана в кратчайшие сроки должно быть сконструировано через межправительственные соглашения внутри данной организации.

Уместно отметить, что одним из краеугольных основ формирования «Шанхайской пятерки», предшественницы ШОС, было повышение мер доверия в приграничных районах стран-создателей организации.

Именно решение двух важных проблем - пограничного вопроса и повышение мер доверия в приграничных районах между постсоветскими государствами, имеющих общую границу с КНР, с одной стороны, и КНР, с другой, выступили твердым фундаментом создания этой успешно функционирующей авторитетной организации. Поэтому, Афганистан, стремящий получить статус полноценного члена ШОС должен соответствовать данным ценностям.

В-третьих, отход в сторону к таджикско-афганской границе террористической группировки, после свершения гнусного теракта против мирных иностранных туристов и обстрел мирных граждан Таджикистана - наших соотечественников с территории Афганистана, свидетельствует о сохранении тревожной ситуации на таджикско-афганской границе, требующей своего безотлагательного решения.

Меня всегда смущает одно обстоятельство, в начале военной операции НАТО в Афганистане, тогдашний министр обороны ФРГ Петер Штрук, проводя инспекцию немецких частей, входящих в состав МССБ в ИГА, подчеркнул, что «безопасность ФРГ также защищается в Гиндукуше». Другими словами, нерегиональное (европейское) государство, находящееся за более 7 000 км. от границ ИГА, обеспечивает внутри территории нашей соседней страны свою национальную безопасность.

Почему же мы терпим до сих пор вылазки международных террористов и религиозных экстремистов непосредственно с другого берега Пянджа-Амударьи, не оттесняя их за 20, 50 или 100 км. вглубь от государственной границы?

Как разрубить «гордиев узел»

Существуют еще четыре тактических обстоятельства, свидетельствующих об актуальности и востребованности нового прочтения инициативы нашего лидера:

Во-первых, наш ближайший стратегический союзник - Россия осенью текущего года инициировал межафганские переговоры, чтобы приблизить позиции между правительством и движением «Талибан» и достичь долгожданного мира в соседнем государстве. Данное обстоятельство актуализирует постановку вопроса на повестку дня перед странами –членами ОДКБ не только надежной охраны южных рубежей постсоветских светских государств, но и о оттеснения различных международных военно-политических группировок от непосредственной государственной границы Республики Таджикистан;

Во-вторых, установление стратегического партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном, имеющих общую границу с неспокойным Афганистаном, среди прочего, актуализирует вопрос координации действий между пограничными службами по превращению бассейна реки Пяндж - Амударья в зону, свободную от различных террористических и экстремистских группировок.

Другими словами, силовые структуры Узбекистана, не будучи членом ОДКБ, уже выступают надежным союзником в центрально-азиатском крыле данной военно-политической организации. Свидетельством этой мысли является проведенные (дважды) военные учения между РТ и РУз.;

В-третьих, беспрецедентное сближение между Душанбе и Ташкентом и установление стратегического партнерства между двумя братскими государствами, должно, в свою очередь, благоприятно влиять на сближение позиций между таджиками и узбеками северного Афганистана, чтобы они, а не река Пяндж-Амударья, должны выступить буфером, для их вылазок на правый берег реки. Образование тандема Атта Нур и старшего сына Дустума Батыра говорит о наличии потенциала в данном перспективном направлении;

В-четвертых, на таджикско-афганской границе мы обеспечиваем не только свои национальные интересы, национальные интересы центрально-азиатских государств и интересы стран-членов ОДКБ, но, что немаловажно, и национальные интересы Китая. Здесь, если подходить с позиций наследия шелкового пути, мы успешно реализуем концепцию «отрезать правую руку» «трех зол современности». Поэтому китайское руководство, благодарное нашим национальным вооруженным силам и пограничным службам, должно существенно увеличивать техническую помощь в переоснащении наших пограничных служб, чтобы мы создали эшелонированную пограничную инфраструктуру (например: с широким использованием беспилотников и т.д.).

В-пятых, «программа ради мира» НАТО (во главе с США) также должна быть переориентирована на дальнейшее укрепление таджикско-афганской границы, которая должна, в конце концов, выступить «точкой отсчета» начала полномасштабной нормализации общественно-политической и военной ситуации в этой многострадальной стране.

В-шестых, переход председательствования в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) к Таджикистану в следующем году также создает уникальную площадку для молодой таджикской дипломатии включиться в процесс урегулирования афганского конфликта. Создание мирного пояса безопасности вокруг этой соседней страны, возможно, тот вариант «первого кирпича» в большом процессе достижения мира и согласия.

Другими словами, геополитическое и военно-политическое положение осени текущего года, имеющие 3 стратегических и 6 тактических подходов, актуализирует новое прочтение инициативы нашего президента Эмомали Рахмона «о создании пояса безопасности вокруг Афганистана».

Нашим экспертам международных отношений, возможно, нужно более подробно заняться теоретическим обоснованием востребованности и практической возможности ее реализации в ближайшей перспективе, в противном случае этот «гордиев узел» не разрешится никогда.

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