Одна золотая, пять серебряных и 3 бронзовые медали – таков итог участия команды юных гениев из Таджикистана в составе 9 человек на всемирной олимпиаде по ментальной арифметике “PAMA Global Mental arithmetic”, которая состоялась 30 декабря в столице Малайзии городе Куала-Лумпуре. Ребята выступили среди 800 детей из 25 стран мира.
«Мы по праву гордимся нашими воспитанниками Академии STEEM образования "Империя Знаний" города Душанбе, которые с честью представляют нашу страну на различных всемирных состязаниях, - сообщила «АП» маркетолог Академии Эллина Ким. – Им всего лишь от 7 до 11 лет, но все они стали победителями и призерами столь престижных состязаний, ведь Олимпиада PAMA Global Malaysia - это одно из самых глобальных мероприятий в сфере ментальной арифметики 2018 года!».
По ее словам, восьмилетний Павел Куимов стал чемпионом олимпиады и был единственным победителем среди участников из стран СНГ, который завоевал такое высокое звание. Мустафо Улугбек, Джобир Юсуф, Ануша Хошимова, Назокат Улугбек и Богдан Восколович заняли вторые места, а Матин Улугов, Мухаммадюсуф Рустамов и Нурина Ниятбекова заняли третьи места.
Команду во главе с генеральным директором Академии Вероникой Коробкиной по прибытию в Куала-Лумпур принял Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Малайзии Музаффар Мухаммади.
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