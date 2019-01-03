«Автотрасса Душанбе-Чанак имеет стратегическое значение, и она должна функционировать весь год круглосуточно, в том числе и в зимний период», - сказал председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в ходе ознакомления с состоянием автотрассы.
Он посетил несколько участков автотрассы.
Глава области поручил ответственным лицам организовать в зоне Шахристана временный медицинский пункт для оказания экстренной медицинской помощи водителям и пассажирам в случае необходимости, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.
Радджаббой Ахмадзода также дал указание организовать штаб, который будет функционировать круглосуточно, осуществляя мониторинг ситуации на этой дороге и экстренно реагировать и принимать решение в случае необходимости.
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