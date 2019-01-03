Депутаты нижней палаты таджикского парламента на период с 7 по 16 января отправятся в регионы страны для разъяснения пунктов послания президента республики Эмомали Рахмона парламенту страны.
Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.
Кроме того, местные органы власти, правящая в стране Народная демократическая партия Таджикистана, образуют специальные группы активистов, которые также будут разъяснять населению на местах послание президента.
По словам Султонова, депутаты в ходе пребывания в регионах страны также намерены изучить мнение таджикистанцев по законотворческому процессу, ознакомиться с социально-экономическим положением, проблемами избирателей.
Эмомали Рахмон обратился с посланием к парламенту страны 26 декабря 2018 года. Обращение транслировалось по всем государственным телеканалам.
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