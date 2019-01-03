С уверенностью можно сказать, что для Банка Эсхата 2018 год стал периодом новых побед и достижений.
Подошел к концу 2018 год. Пришло время вспомнить все достижения и успехи, все самые яркие моменты, благодаря которым этот год запомнится. Он принес нам определенные позитивные результаты.
2018 год отличился разнообразием проводимых акций, интересных предложений и новых инновационных возможностей для клиентов. Этот год нам запомнится такими знаменательными событиями, как получение очередной награды и звания «Самый активный банк эмитент в Таджикистане», в рамках Программы содействия развитию торгового финансирования Европейского банка реконструкции и развития. Мы получили награду Председателя области Раджаббой Ахмадзода «Сохибкори бехтарини соли 2018», как лучший предприниматель 2018 года. В этом году мы успешно завершили сертификацию бесконтактных карт Международной платежной системы Union Pay International и наладили выпуск бесконтактных карт этой системы. Уголок наших наград и достижений пополнился за счет спортивных побед, мы завоевали титул чемпиона соревнования по мини- футболу среди банков и микрофинансовых организаций и др.
Также мы расширили и усовершенствовали услуги, сделав их более удобными для клиентов и добавив новые направления, такие как покупка грузовых машин в Лизинг, получение денежного перевода посредством системы IVR, Акция «Хариди фоиданок» с получением кэшбэка на платежную карту, услугу «Быстрые платежи», открытие круглосуточных касс в центрах банковского обслуживания и многое другое.
Особое внимание в 2018 году было уделено развитию розничного бизнеса, что является одной из пяти наших стратегических задач. Банк Эсхата продолжит развивать данное направление в 2019 году, в рамках которого предоставит клиентам новые выгодные продукты и возможности.
Конечно же все успехи и достижения Банка Эсхата являются невозможными без Вашего участия, наши уважаемые клиенты и партнеры. Успехи банка – это наш совместный успех!
Желаем, чтобы в 2019 году мы продолжили взаимовыгодное сотрудничество. Пусть процветает Ваш бизнес, растут Ваши доходы, реализуются Ваши планы и стратегические задачи. От всей души желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливых мгновений и массу положительных эмоций.
Успешной и прибыльной работы всем организациям и компаниям, всем нашим клиентам и партнерам в предстоящем 2019 году.
С Новым Годом!
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