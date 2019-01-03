Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела таджикистанцев – матери и трех ее детей.
«Нашли тело Раджабмо Исоевой с тремя её детьми. Родственники уже опознали их», - сообщил «АП» Сайфулло Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге.
По его словам, их тела нашли ещё вчера ночью, однако только сегодня родственников пригласили на опознание. Он также сообщил, что вопрос об отправке тел на родину решается, и в ближайшие дни их отправят в Таджикистан.
Напомним, отец семейства 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден одним из первых под обломками и госпитализирован. Накануне его доставили в Челябинскую областную клиническую больницу.
По последним данным, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребёнка. Местонахождение еще 4 человек устанавливается.
Утром 31 декабря один из подъездов дома в Магнитогорске по улице Карла Маркса обрушился, по предварительной версии, после взрыва бытового газа. Повреждения получили 48 квартир.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Сиёҳ кардани шишаҳои автомашина дар Тоҷикистон гарон шуд
Намояндаи Тоҷикистон яке аз сохторҳои СҲШ-ро ба роҳбарӣ гирифт
Ба “Пиллаи тоҷик” хориҷиён соҳиб шуда метавонанд
Арчаи солинавии Душанбе дар сафи 7-гонаи арчаҳои кишварҳои ИДМ
Солҳои 2019-2021 расман солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуд
Тоҷикистонии маҷрӯҳро дар пайи фурӯравии бино дар Магнитогорск ба Челябинск бурданд
“Тавре зиндагӣ хоҳам кард, ки зистам”. Нуқра Раҳматова 77 - сола шуд
13 арчаи солинавии беҳамто зебои саросари дунё
Тадбирҳои техникии истифодаи бехатари газ дар Тоҷикистон
Барзу Абдураззоқов ба Тоҷикистон баргашт
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Али1
Худох чоятона чанат гардонат. Ба хешовандояшон сабр орзу мандам. Почему так долго искали 3 дня? Это не оперативно со стороны МЧС.
Фаррух1
И жильё они снимали без договора,без документов. Во щас разборок будет...