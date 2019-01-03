Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела таджикистанцев – матери и трех ее детей.

«Нашли тело Раджабмо Исоевой с тремя её детьми. Родственники уже опознали их», - сообщил «АП» Сайфулло Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге.

По его словам, их тела нашли ещё вчера ночью, однако только сегодня родственников пригласили на опознание. Он также сообщил, что вопрос об отправке тел на родину решается, и в ближайшие дни их отправят в Таджикистан.

Семья Улфатовых: Исоева Рачабмо, Шухрат Улфатов, Фотима Улфатова, Мухаммад Улфатов и Ахмад Улфатов Фото Коллаж

Напомним, отец семейства 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден одним из первых под обломками и госпитализирован. Накануне его доставили в Челябинскую областную клиническую больницу.

По последним данным, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребёнка. Местонахождение еще 4 человек устанавливается.

Утром 31 декабря один из подъездов дома в Магнитогорске по улице Карла Маркса обрушился, по предварительной версии, после взрыва бытового газа. Повреждения получили 48 квартир.

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