В Таджикистане передают в частные руки главное коконоводческое предприятие, которое имеет большие задолженности. В тендере могут участвовать также иностранцы.

Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистан объявляет международный тендер на приватизацию пакета акций ОАО «Пиллаи Точик» («Таджикский кокон»).

Первоначальная стоимость пакета из 42 тыс. 540 штук акций Общества составляет 4 млн. 911 тыс. сомони.

В тендере, который состоится 1 февраля этого года в здании Госкомимущества, могут принять участие резидентные и нерезидентные физические и юридические лица.

Для участия в тендере нужно будет предварительно внести $200 тыс.

«Победителем тендера признается участник, предложивший максимальную цену выше установленной первоначальной стоимости пакета акций Общества и согласившийся с исполнением обязательных условий необходимых для получения права собственности на пакет акций Общества», - говорится в объявлении.

Также победитель тендера вносит на счёт продавца комиссионный сбор в размере 5% от цены продажи пакета акций и другие обязательные платежи, которые не входят в цену продажи пакета акций.

Согласно условиям тендера, будущий собственник «Пиллаи Точик» обязан в течение трех лет инвестировать в увеличении производственной мощности предприятия 35 млн сомони. За этот промежуток времени количество рабочих мест на предприятия должно составить не менее 500 человек, а кредиторские задолженности предприятия в размере более 15,7 млн. сомони должны быть погашены в течение одного года с даты подписания договора купли-продажи пакета акций.

Продажа «Пиллаи Точик» осуществляется в рамках индивидуального проекта приватизации пакета акций этого предприятия. Проект был утвержден постановлением правительства летом прошлого года.

Что это за предприятие?

ОАО «Пиллаи Точик» было образовано в декабре 2013 года в результате преобразования ГУП «Пилла» министерства промышленности и новых технологий РТ с уставным капиталом в размере 4 млн 254 тыс. сомони. Его учредителем является Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ.

В ее составе в городах и районах республики функционируют 39 дочерних акционерных обществ.

Активы компании составляют свыше 8,6 млн сомони, а общая кредиторская задолженность общества равняется более 15,7 млн сомони.

В частности, компания задолжала по заработной плате, имеет долг перед Минфином, задолженность по налогам, долг перед Национальным банком Таджикистана, долги перед поставщиками и подрядчиками и долги перед другими хозяйствующими субъектами.

Общая дебиторская задолженность общества составляет чуть более 3,6 млн сомони.

Степень износа основных средств общества составляет 68 процентов.

Общая площадь земельного участка «Пиллаи Точик» составляет более 26 гектаров и площадь под строительство – свыше 14 гектаров.

В состав имущества общества входят административные и вспомогательные здания, склады, сооружения и имущество дочерних обществ в городах и районах республики.

Общее число работников компании составляет 395 человек, число временных (сезонных) работников составляет 572 человека.

ОАО «Пиллаи Точик» имеет десятки филиалов в коконоводческих районах республики, центральный офис предприятия расположен в Душанбе (в бывшем «Таджикатласе»).

Шелководство при Советском Союзе было одним из успешных секторов таджикского счельского хозяйства.