АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Сборная Таджикистана по футзалу проводит сборы на запасных полях Центрального республиканского стадиона и спорткомплекса "Манеж" г. Душанбе
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ЯНВАРЯ
1995 - Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что число заболевших СПИДом в мире превысило 1 млн. чел.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ЯНВАРЯ
1891 - Родился мастер-орнаменталист, Лауреат Государственной премии Таджикистана им. Рудаки Мирзорахмат Алимов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 2-7 тепла до -4+1, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, днем 8-13 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -1+4.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.
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