Сегодня день рождения отмечает Народная артистка Таджикистана, талантливая и несравненная Нукра Рахматова.

О нашей героине нельзя сказать, что она на кого-то похожа, потому что всегда стояла особняком. Это дорогого стоит: сохранять индивидуальность, быть «не как все».

На всю страну никому неизвестную молодую певицу из Бартанга знаменитой сделала ее проникновенная песня о Наргис. А сыгранная ею героиня в прославленной ленте Бориса Кимягарова «Знамя кузнеца» полюбилась зрителю своей хрупкостью и умением беззаветно и искренне любить. С каждым годом она все больше и больше покоряла зрителей всеми гранями своего неисчерпаемого таланта, доказывая с каждым выступлением, что она - не певица одного жанра, а универсальный артист.

Это интервью с певицей было несколько лет назад для журнала VIPZone.

- Нукра, самый, наверное, ожидаемый вопрос, который задается любому артисту: с какого возраста вы начали петь?

- Помню, когда пошла в первый класс, я поступила в кружок самодеятельности, который существовал при школе. Получается, что начала я петь с 8 лет.

- Имели ли отношение ваши родители к искусству? Ведь, как говорится, талант передается по наследству.

- Отец мой работал прокурором в Бартанге, это далеко на Памире, а мама была домохозяйкой. Но в семье все любили и почитали искусство, и к нему всегда было весьма трепетное и уважительное отношение. У отца был очень хороший голос. Такого диапазона я до сих пор не слышала ни у одного даже оперного певца. У нас дома были национальные инструменты, такие, как сетар, рубоб, доира. Вечером, когда отец возвращался с работы, после ужина он обязательно брал в руки рубоб и начинал петь классические песни. Мы танцевали и подпевали ему. Так что в нашей семье всегда звучала музыка.

В фильме "Знамя кузнеца" ее партнером был Гурминдж Завкибеков Фото из личного архива

Поэтому после окончания школы у меня не возникало вопроса, куда пойти учиться. Я поступила на вокальное отделение душанбинского музыкального училища. Первый год вокал мне преподавал сам Ахмад Бабакулов. По окончании училища я была принята на работу в Гостелерадио, где трудилась до самой пенсии.

- Помните ли вы то утро, когда проснулись знаменитой?

- Всенародную известность мне принесла песня «Наргис», которую написал Хайрулло Абдуллоев на стихи Мехмона Бахти. Она нашла отклик и огромную любовь в сердцах многих жителей нашей страны. В пик популярности этой песни, а это были 70-е годы, в семьях, где рождались девочки, им давали имя Наргис.

- Есть ли в вашем богатом репертуаре особенно любимая песня?

- Мне довольно часто задают этот вопрос, и я всегда отвечаю, что мои песни - это как мои дети, и поэтому самую любимую среди них выбрать невозможно. Если ты не прочувствуешь песню, не полюбишь ее всем сердцем, ты попросту не сможешь ее исполнить как надо. Если она до конца не прочувствована исполнителем, то она не найдет отклика в сердцах слушателей.

- Скажите, пробовали ли вы себя в разных музыкальных жанрах, кроме фольклора?

- В моем творчестве есть и этномузыка, и лирические песни, и песни с оркестром народных инструментов, есть записи и с симфоническим оркестром, ВИА «Гулшан», «Шашмаком». В моем репертуаре были песни и на турецком, афганском, русском, болгарском, узбекском языках. Мне часто говорили, что я - универсальная певица. Возможно, что это и так. Скажу откровенно: мне повезло, что я пробовала себя в разных музыкальных ипостасях. Посчастливилось выступить с гастролями не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в Афганистане, Монголии, Болгарии, Сирии, Ираке, Японии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, Германии. Через свои песни я рассказывала миру о своей прекрасной стране, прославляла свою Родину. Я всегда гордилась, что я - таджичка.

- Нукра-апа, вы – профессиональная певица. Как же вышло, что вы получили роль и снялись в легендарной картине Бориса Кимягарова «Знамя кузнеца»?

В фильме "Знамя кузнеца" Нукра Рахматова снялась в 16 лет Фото из личного архива

- Я работала в то время в Госфилармонии, у нас были шестимесячные гастроли по городам СССР. Когда мы вернулись домой, на следующий день меня пригласили в студию Бориса Алексеевича Кимягарова, где шли кинопробы на новую картину «Знамя кузнеца». В отборе участвовало огромное количество красивых и достойных актрис на роль возлюбленной юноши в тигровой шкуре. Но судьба распорядилась так, что на эту роль утвердили меня. Съемки проходили в Гиссаре. В фильме также прозвучала песня в моем исполнении, причем впервые с симфоническим оркестром.

- Красивую и успешную женщину всегда преследует шлейф нелестных отзывов, зависть. Вы тоже, наверное, сталкивались с такой проблемой на пике своей популярности?

- Вероятно, это закономерно, что об известных людях всегда ходят всякого рода слухи и мифы, которые в большинстве случаев надуманы и не имеют под собой реальной почвы. Чаще всего мы, артисты, не обращаем внимания на эти сплетни. И я всегда повторяю, что без нас, творческих людей, жизнь была бы скучной и серой. Кто же будет петь, дарить людям радость? Ведь музыка и само искусство в целом - это духовная пища, удовольствие, сама жизнь. Кто не понимает искусства, тот не живет, он лишь существует.

Не приемлю и не воспринимаю двуличие. Обычно у меня, что на уме, то и на языке, я всегда говорю все прямо в лицо. Ко всем остальным недостаткам отношусь более лояльно, но двуличие не принимаю ни под каким видом. А качество, которое импонирует в человеке - это доброта. Когда человек по натуре добрый, при всех его видимых недостатках именно это качество «перекрывает» все его минусы.

- Сегодня с экранов телевизоров и по радио звучит множество так называемых «хитов», в которых нет смысла, да и молодым исполнителям невдомек, что песней можно исцелять не только душу, но и тело... У вас, если не ошибаюсь, были такие случаи в жизни?

- Однажды меня пригласили с выступлением в «Останкино». Помню, после моего выступления в Москве я получила письмо от известного таджикского писателя Рахима Джалиля. Он писал, что тогда лежал в больнице, и, увидев мое выступление по Центральному ТВ, получил такое облегчение, будто после десяти уколов. Оказывается, в течение нескольких месяцев он лежал в больнице и не чувствовал, что хоть немного идет на поправку. Это письмо до сих пор хранится у меня.

У меня также сохранилось одно письмо из Осетии, в котором одна поклонница признается, что если бы она была мужчиной, обязательно бы приехала в Таджикистан и женилась на мне. Она даже свою дочь назвала в мою честь. А из Саратова я получила письмо от ветерана Великой Отечественной войны, где он пишет, что, когда слушал мои песни о Родине, видел перед глазами лица своих друзей-однополчан, вместе с которыми защищал нашу страну от врагов. И таких писем со всех концов Союза и нашей республики я получала много...

- Скажите, а кто помогал в вашем имидже, образе?

- И макияж, и прическу я всегда делала сама. Грим был самым минимальным и необходимым. Пудру, помаду и сурьму использовала по минимуму. А что касается одежды, то мы выбирали с дизайнером фасон, который потом шили в ателье. Получается, что я сама создала свой образ.

Фото из личного архива

- По молодости женщины – идеалистки, они часто грезят об образе идеального мужчины, которого, по сути, в природе не существует. Какими качествами обладал мужчина, который когда-то завоевал ваше сердце?

- Когда снималась в картине «Знамя кузнеца», мой будущий супруг играл там роль сына Ковы. Он был старше меня на 11 лет. Не знаю, было ли это большой любовью или судьбой, но мы поженились, и у нас родилось трое детей - две дочери и один сын. Все они получили хорошее образование, обзавелись семьями и наградили нас чудесными внуками. Я благодарна судьбе за это.

Если бы мне представилась возможность пережить свою жизнь заново, я хотела бы прожить ее точно так же, ничего не меняя, оставив все, как есть.

- Пошел ли кто-нибудь из детей, как и вы, в искусство?

Нукра Рахматова Фото из личного архива

- Я очень хотела, чтобы кто-нибудь из внуков, а их у меня девять, пошли по моим стопам. Но, наверное, эта артистическая «жилка» должна проглядываться уже с детства. Жаль, но ни в ком из них ее не оказалось. Дети тоже выбрали свой путь: старшая дочь - экономист, сын окончил финкредит университета, младшая дочь – английскую лингвистику.

- Как ни странно, но я не могу вспомнить ни одного связанного с вашим именем какого-либо скандала. А учитывая нравы нашего, так называемого, шоу-бизнеса, это вообще поразительно. Как удалось вам пройти свой путь так, чтобы нигде «не запачкаться» и никого не задеть?

- Сохранить уважение и свое имя незапятнанным - это очень сложно. Мы, артисты, всегда должны держать планку, потому что мы - лицо страны. Нужно во всех ситуациях держать и вести себя достойно. Если артист даже закроет лицо, все равно узнают: где он, с кем он, как себя ведет. Мы должны знать, как правильно себя вести, как сидеть, как встать, как разговаривать. Мы должны быть эталоном и образцом, на которых бы все равнялись, и достойное наше поведение брали в качестве примера.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь