Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал законы, которые были приняты нижней палатой и утверждены верхней палатой парламента страны.
В частности, законную силу приобрели законы РТ «О внесении поправок и дополнений в УК РТ» и «О внесении поправок и дополнений в Кодекс административных правонарушений РТ».
Поправки были внесены с целью ужесточения ответственности врачей, работников салонов красоты, парикмахерских и предприятий услуг, несоблюдение правил санитарии и гигиены которых становится причиной заражения людей СПИДом, а также ужесточения ответственности лиц, которые незаконным путем завозят, производят или распространяют некачественные лекарства и медицинские товары, сообщает пресс-служба главы государства.
Другой поправкой в законе также ужесточена ответственность за преднамеренное заражение СПИДом.
В законную силу вошли поправки и дополнения в Гражданский Кодекс, Уголовно-процессуальный Кодекс, в законы о лизинге, банкротстве, о недвижимом имуществе и др.
Новые поправки в законы РТ о страховании, о госрегистрации юридических и физических лиц, об общественных союзах предусматривают нормы пресечения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Новыми поправками также усилены законы о противодействии торговле людьми и помощи жертвам торговли людьми, о свободных экономических зонах, о торговых знаках и др.
Принятые законы направлены на защиту здоровья, прав и свобод граждан, развитие банковской сферы, господдержку предпринимательства, развитие различных сфер деятельности, сообщает пресс-служба.
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