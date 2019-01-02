Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Таджикистана разработало проект технического регламента «Безопасность газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию».

«Данный проект разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей)», - говорится в сообщении Агентства.

Регламентом устанавливаются требования ко всем видам используемого природного горючего газа, а также требования к автомобильным газонаполнительным компрессорным сетям.

Подготовленный проект Регламента в настоящее время находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств.

Заинтересованные стороны могут обратиться со своими предложениями по данному проекту к Таджикстандарту.

Следует отметить, что разработанный Агентством проект практически идентичен с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию».

Дешевый узбекский газ

Технический регламент по безопасности природного газа в Таджикистане разрабатывается после восстановления поставок узбекского «голубого топлива» с апреля прошлого года: ежемесячно из соседней страны поступает до 2 млн кубометров природного газа. Стоимость каждой 1 тыс. кубометров узбекского газа для Таджикистана составляет $100, что почти в три раза ниже мировых цен на этот вид топлива.

Основным потребителем узбекского газа является Таджикская алюминиевая компания. Также в незначительных объемах импортируемое топливо поступает на десятки других промышленных предприятий.

В «Таджиктрансгазе» ранее заявляли, что подача узбекского газа может быть осуществлена и другим желающим предприятиям, если у них готова необходимая инфраструктура.

Рассматривается газораспределительной компанией также вопрос снабжение населения импортируемым из Узбекистана газом. Однако для этого нужно полностью восстановить инфраструктуру, на что требуется определенные средства и время.

Не усваиваемые собственные ресурсы

Добыча природного газа в самом Таджикистане на данный момент осуществляется в незначительных объемах (чуть более 3 млн. кубометров в месяц) на юге страны. Это при том, что во время Советского Союза природный газ в республике добывался в объеме до 500 млн кубометров.

Некоторые специалисты отрасли считают, что Таджикистан располагает крупными газовыми запасами: 6-7 триллионов кубометров.

Бывший гендиректор «Таджикнефти» (1981-1988 годы) Наби Маликов считает, что извлечение этих ресурсов позволит Таджикистану в будущем не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать в Китай и Пакистан 50-60 млрд. кубометров природного газа в год, за счет чего республика ежегодно сможет получать $5-6 млрд.

По его словам, после распада СССР начались «чёрные дни» нефтегазовой отрасли: она стала бесхозной, потерялось управление, стали исчезать высокооснащенные базы и средства нефтяников на сотни миллион долларов.

Маликов отметил, что в Таджикистане находятся 250 нефтегазоперспективных площадей, более 150 из которых расположены на юге страны. Он подчеркнул, что сегодня эти площади заняты инвесторами, которые не вкладывают средства в освоение находящихся здесь ресурсов.

Маликов предлагает отозвать лицензии у таких компаний и передать право пользование инвесторам, которые действительно заинтересованы в разработке ресурсов.

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