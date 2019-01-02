C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов вступил в должность Генерального секретаря этой организации.

Норов ранее работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, сообщает МИД Узбекистана.

Новый генсек ШОС будет занимать этот пост до 31 декабря 2021 года.

С 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС являлся Рашид Алимов (Таджикистан).

С момента образования ШОС 15 июня 2001 года до конца 2006 года секретариат ШОС возглавлял исполнительный секретарь - представитель Китая Чжан Дэгуан. Когда он покинул свой пост, вместо должности исполнительного секретаря был введен пост Генсека.

Первым Генсеком ШОС с начала 2007 до конца 2009 года стал представитель Казахстана, дипломат Болат Нургалиев.

С 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года Генсеком ШОС был кыргызстанский дипломат Муратбек Иманалиев, его сменил представитель России, бывший губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. После него пост занял Алимов.

Генсек ШОС обеспечивает эффективную координацию работы секретариата и всех структур ШОС, в том числе РАТС, Делового совета, Межбанковского объединения, Форума ШОС для безусловного выполнения принятых и принимаемых в рамках организации решений.

ДОСЬЕ:

Владимир Норов родился 31 августа 1955 года в Бухарской области.

В 1976 году окончил Бухарский Государственный пединститут, в 1985 году - Академию МВД СССР и в 1990 году адъюнктуру Академии МВД СССР. По специальности юрист.

Владеет английским, немецким, узбекским, русским и таджикским языками.

Опыт работы: 1978 - 1982 инспектор уголовного розыска УВД Бухарского облисполкома.

Работал в структурах МВД, занимал посты первого замминистра иностранных дел Узбекистана, госсоветника президента Узбекистана, Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в Германии, в Бельгии. С 2006 по 2010 год был министром иностранных дел республики.

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