Генассамблея ООН 31 декабря утвердила новую шкалу взносов государств в регулярный бюджет ООН на три года, передает пресс-служба ООН.

США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум – 22% всех расходов ООН. Китай впервые за несколько десятилетий опередил Японию и стал вторым по счёту крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН.

На долю Таджикистана придётся 0,004% бюджета организации.

Размер взноса каждого государства-участника исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Каждые три года шкала взносов, в основу которой заложен принцип платёжеспособности государств, пересматривается. При расчёте взноса учитываются показатели валового национального дохода.

На период 2019–2021 годов максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,011%, а для богатых – 22% всего регулярного бюджета ООН.

США будут вносить в регулярный бюджет ООН 22% его общего объёма, Китай – 12,005%, Япония – 8,564%, Германия – чуть меньше 7%, Франция – 4, 427%, Бразилия – 2,9%, Канада – 2,734%, Россия – 2,405%, Австралия – 2,210%, Казахстан – 0,187%, Литва – 0,071%, Украина – 0,057%, Беларусь – 0,049%, Азербайджан – 0,049%, Латвия – 0,047%, Эстония – 0,039%, Туркменистан – 0,033%, Узбекистан – 0,032%, Грузия – 0,008%, Армения – 0,007%, Таджикистан – 0,004%, Кыргызстан – 0,002%.

За несвоевременно выполненные финансовые обязательства перед ООН страны рискуют лишиться права голоса в Генассамблее до тех пор, пока не погасят свою задолженность.

Деятельность ООН по поддержанию мира и работа международных трибуналов Организации финансируется из двух других отдельных бюджетов.

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