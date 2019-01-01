Погода продолжает творить чудеса: вместо снега в Таджикистане в первые дни января пройдут ливневые дожди.

В Душанбе в первый день нового года будет прольет дождь, а температура составит 12-14 градусов. Второго января дождливая погода продолжиться, а вот уже третьего будет без существенных осадков, зато ожидается туман. Четвертого и пятого января душанбинцев снова ожидает дождливая погода.

В Согдийской области первый день нового года синоптики обещают облачную погоду, ночью без осадков, днем местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах туман. Температура в долинах ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла. Второго января прольет дождь, а третьего будет преимущественно без осадков, местами туман. Четвертого и пятого января в области облачно, лишь в отдельных районах осадки. Температура в долинах ночью -4+1, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.

В Хатлоне первый день нового года синоптики обещают дождь и в долинах и в предгорных районах, тут даже выпадет снег. 2-3 января по Хатлонской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Четвертого и пятого января по области облачно, местами дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег).

По ГБАО первые два дня нового года будет облачно, ночью без осадков, днем местами осадки (дождь, снег). Температура по западу ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла, по восточному ГБАО ночью 18-23 мороза, днем 3-8 мороза. А третьего января переменная облачность, преимущественно без осадков. Четвёртого и пятого января по ГБАО – Облачно, местами осадки (дождь, снег).

Между тем, по прогнозам синоптиков наступающий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает Газета.ру.

"По климатическим моделям, другим статистическим исследованиям следующий год может быть – в целом по глобусу – самым теплым за всю историю метеонаблюдений", – подчеркнул Вильфанд.

С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Пусть погода в вашем доме всегда будет безоблачной!

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